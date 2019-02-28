Российский комик не стал извиняться за жёсткую шутку про «порноспектакль» в Дагестане

Известный комик, участник нескольких юмористических передач на телеканале «ТНТ» Денис Косяков стал ещё одним участником скандала, связанного с возмутившим дагестанцев и лично Хабиба Нурумагомедова спектаклем «Охота на мужчин». В поддержку актёров он опубликовал на своей странице в Instagram острую и жёсткую шутку про рьяно защищающих нравственность жителей республики и пожалел.

Артиста ожидаемо завалили тысячами оскорблений и угроз. Это вынудило Косякова записать видеообращение к дагестанцам. Но извиняться за шутку он не стал, а честно высказал всё, что думает.

— То, что от меня не требовали извинений — это большой прогресс, — считает юморист. — Правда, поступали угрозы в мой адрес, и это чуть хуже. А ещё хуже, что поступали угрозы в адрес моей жены и детей, что, как мне кажется, слегка не вяжется с понятиями мужества и достоинства.

Хабиб осудил слишком откровенную сцену из постановки Охота на мужчин в Махачкале.

Денис Косяков попытался объяснить разгневанным дагестанцам, что не пытался их обидеть. А всего лишь высмеял стереотипы о кавказцах в свете сложившейся ситуации

— Да, я написал, что «на земле чести и достоинства нельзя показывать спектакли, а можно только [бить] людей и стрелять». Это классическая шутка, высмеивающая стереотипы: борьбу и стрельбу на свадьбах. Но её интерпретировали иначе и понеслось. Вы считаете, что я действительно могу так относиться к дагестанцам? Конечно же нет. Мне было бы стыдно мыслить такими категориями, — пояснил комик.

Он подчеркнул, что шутка выражает его несогласие с позицией ревнителей нравственности. Косяков не считает, что сцена с едва заметными элементами эротики достойна такой бурной реакции. И не считает, что за это нужно извиняться.

— Я до сих пор считаю что финал этой злой, не спорю, шутки «театр для [людей нетрадиционной сексуальной ориентации], искусство [поганое]» — хорош. Так шутят в КВН, так сами над собой шутят команды с Кавказа. Но ладно, я удалил эту шутку, чтобы не было недопонимания. Но я до сих пор не согласен с тем, что людей нужно наказывать за спектакль. Я до сих пор возмущён и никогда с этим не соглашусь, — отрезал юморист.

Денис Косяков не стал извиняться за злую шутку над дагестанцами.

Косяков призвал жителей республики быть терпимее. В противном случае, большие артисты просто не захотят ехать в Дагестан, опасаясь подобной обструкции.

— Ну ребята, дагестанцы, — обратился комик. — Вы запретили Крида, сейчас запретите спектакли. В итоге всё дойдёт до того, что к вам будут приезжать только ансамбли песни и пляски с Надеждой Бабкиной в кокошнике. Вам самим не скучно?!

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