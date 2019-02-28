2019-02-28T14:07:24+03:00
Экономика

Новые условия по зарплатным проектам ФОРА-БАНКА

Улучшенный зарплатный проект учитывает потребности не только компании, но и сотрудников, руководителей
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Фото из архива "КП"Фото из архива "КП"Фото: Анастасия Осипова
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Фора-Банк произвел революционные изменения в популярном продукте для компаний – зарплатный проект. Продукт стал по-настоящему универсальным для любого бизнеса. Теперь зарплатный проект Фора-Банка – конструктор, из которого можно создать действительно индивидуальный продукт с оптимальными условиями для конкретного бизнеса, учтя все его потребности.

Условия предоставления услуги определяются совместно с клиентом, так как клиент может выбрать такие опции продукта, которые позволят сделать выпуск карт сотрудникам компании и регулярные зачисления им заработной платы выгодней и комфортней.

Стоит также отметить, что улучшенный зарплатный проект учитывает потребности не только компании, но конечных пользователей продукта – сотрудников, руководителей. Ведь теперь лучшие карты и пакеты услуг Фора-Банка будут выпускаться бесплатно на выбор сотрудников компании.

Новые зарплатные проекты доступны не только новым клиентам банка, наши постоянные клиенты также могут переключиться на новые условия в любой момент, сообщив о своем желании персональному менеджеру. А дополнительные услуги компаний-партнеров банка позволят сэкономить на других полезных услугах, так как для клиентов Фора-Банка они предоставляются на выгодных условиях.

Число партнеров и состав дополнительных услуг будут постоянно расти, что позволит и дальше наращивать привлекательность зарплатного проекта Фора-Банка. Подробную информацию про зарплатный проект читайте на сайте банка. С адресами и режимом работы подразделений Ставропольского филиала АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) можно ознакомиться здесь.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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