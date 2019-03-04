ВТБ увеличил выдачу ипотеки в Ставропольском крае на 36%

По сравнению с аналогичным периодом 2017 года объём продаж ВТБ на Ставрополье увеличился на 36%. Портфель ипотечных кредитов в крае за 12 месяцев прошедшего года вырос на 5% - до 9,3 млрд рублей. Средняя стоимость квартиры, оформляемой в ипотеку в Ставропольском крае, составляет 1,5 млн рублей при среднем размере первоначального взноса в 300 тыс. рублей.

Как отметил управляющий ВТБ в Ставропольском крае, Республике Дагестан и Кабардино-Балкарской Республике Александр Дыренко, среди жителей регионов большой популярность в отчетном периоде пользовалась программы рефинансирования. В прошлом году на эти цели банк выдал 560 млн рублей, что составляет 13% от общего объема предоставленных ипотечных займов.

На сегодняшний день кредит в ВТБ можно оформить по ставке от 10,1% годовых. При этом для клиентов, которые являются пользователям дебетовых или кредитных карт «Мультикарта» и «Мультикарта-Привилегия», подключенных к опции «Заёмщик», ВТБ дает возможность снизить ставку по ипотечному кредиту на величину до 0,6 п.п.

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