«Это не стриптиз, а искусство»: Ставрополец станцевал на пилоне на высоте полутора тысяч метров

Ставропольский танцор и акробат Олег Кольвах стал первым человеком в мире, станцевавшим pole dance (акробатический танец на пилоне, — прим.ред.) на высоте полутора тысяч метров. Металлическая труба была подвешена под корзиной воздушного шара, а «танец в небесах» засняли дроны.

С детства Олег увлекался спортом и боевыми искусствами. Но даже не предполагал, что изнурительные тренировки и статус мастера спорта по рукопашному бою станут отличной базой для занятий акробатическим танцем.

— В 21 год я пришёл на pole dance. Красота, эстетика и невероятная физическая сила, необходимая для его исполнения пленили меня, — рассказал «Комсомольской правде» Олег Кольвах. — Когда хороший танцор исполняет номер на пилоне, он будто преодолевает гравитацию. Я понял, что хочу стать в этом лучшим.

Спустя четыре года изнурительных тренировок Олег попал в шоу «DIVA» Ани Лорак. Ещё через год, в мае 2018, концертная шоу-программа получила премию, как лучшее шоу. Мечта молодого человека о славе претворилась в жизнь. Следующий шаг ему подсказала случайно брошенная фраза матери.

olegkolvakh Ани Лорак и Олег Кольвах в шоу "DIVA"

— После того, как в мае мы получили награду, мама, поздравляя меня, сказала: «Выше только небо». Я запомнил эти слова. И решил буквально претворить их в жизнь. Так родилась идея танца в небесах. Я понял, что если сделаю что-то сверхординарное, удивительное и необычное, то, возможно, смогу повлиять на мнение людей. Мне хотелось заснять свой танец в небесах, чтобы все увидели и поняли, что pole dance — это не стриптиз, а искусство! — С жаром говорит Олег.

За этим последовали месяцы подготовки. Было решено подняться в небеса над Ставрополем на воздушном шаре, а пилон прикрепить под корзиной.

— Это было незабываемо. И я на своей шкуре прочувствовал, почему никто и никогда этого не делал. Час провисеть на металлической трубе на головокружительной высоте, а ещё и исполнять трюки — это просто максимально тяжело, — рассказал танцор.

Ставрополец станцевал на пилоне на высоте 1,5 тысячи метров.

Молодой человек решил работать без страховки. Шар медленно набирал высоту: 600, 800, 1000, и, наконец, 1500 метров.

— Оглушительный, головокружительный адреналин. Несколько раз внутри поднималась паника, — признаётся Олег, — но я справлялся. Осложнял ситуацию разреженный на такой высоте воздух — когда поднялись на полторы тысячи, я понял, что не могу даже отдышаться. Но ко мне продолжали подлетать дроны с камерами. И я продолжал танцевать!

Теперь красивый ролик с удивительным танцем моментально распространился по сети. Олег исполнил очередную мечту. Следующий шаг — оставить своё имя в истории.

— Этим летом я хочу повторить этот трюк, — делиться своими планами удивительный танцор. — Возможно, удастся пригласить экспертов из «Книги рекордов Гиннеса». Хотелось бы, чтобы Ставрополье попало туда с таким красивым рекордом. Поэтому нос по ветру и продолжаем работу!