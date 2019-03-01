2019-03-01T23:38:52+03:00
Происшествия

В Дагестане горят десятки домов одного из сел

Жители через соцсети кричат о помощи [фото, видео]
Евгения СОКОРЕВА
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Информацию о жертвах не сообщаютИнформацию о жертвах не сообщаютФото: СОЦСЕТИ
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В Дагестане горят уже 20 частных домов села Тисси-Ахитли. Огонь распространился от одного - на соседние и охватил уже больше 2,5 тысяч квадратных метров! Менее получаса назад горели еще только 15 участков.

Страшный пожар в Дагестане попал на видео.

Жители своими силами ведрами с водой пытаются справится со стихией. Через соцсети они кричат о помощи:

Огонь захватывает все новые дома с невероятной скоростью Фото: СОЦСЕТИ

Огонь захватывает все новые дома с невероятной скоростьюФото: СОЦСЕТИ

В настоящий момент из всех рядом стоящих домов экстренно эвакуируют людей.

Фото с места ЧП

Фото с места ЧП

На месте работают спасатели и пожарная бригада. О жертвах, ущербе и прочих подробностях в республиканском МЧС пока не сообщают.

ИСТОЧНИК KP.RU

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