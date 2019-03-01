В Дагестане горят десятки домов одного из сел
В Дагестане горят уже 20 частных домов села Тисси-Ахитли. Огонь распространился от одного - на соседние и охватил уже больше 2,5 тысяч квадратных метров! Менее получаса назад горели еще только 15 участков.
Страшный пожар в Дагестане попал на видео.
Жители своими силами ведрами с водой пытаются справится со стихией. Через соцсети они кричат о помощи:
Огонь захватывает все новые дома с невероятной скоростьюФото: СОЦСЕТИ
В настоящий момент из всех рядом стоящих домов экстренно эвакуируют людей.
Фото с места ЧП
На месте работают спасатели и пожарная бригада. О жертвах, ущербе и прочих подробностях в республиканском МЧС пока не сообщают.
ИСТОЧНИК KP.RU