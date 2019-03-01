В Дагестане горят десятки домов одного из сел

В Дагестане горят уже 20 частных домов села Тисси-Ахитли. Огонь распространился от одного - на соседние и охватил уже больше 2,5 тысяч квадратных метров! Менее получаса назад горели еще только 15 участков.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="480" src="https://www.stav.kp.ru/video/embed/694962" frameborder="0"></iframe> Страшный пожар в Дагестане попал на видео.

Жители своими силами ведрами с водой пытаются справится со стихией. Через соцсети они кричат о помощи:

Огонь захватывает все новые дома с невероятной скоростьюФото: СОЦСЕТИ

В настоящий момент из всех рядом стоящих домов экстренно эвакуируют людей.

Фото с места ЧП

На месте работают спасатели и пожарная бригада. О жертвах, ущербе и прочих подробностях в республиканском МЧС пока не сообщают.