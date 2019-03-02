Пожар в дагестанском селе: 22 человека остались без крова, сгорело больше 30 построек

Крупный ночной пожар в высокогорном дагестанском селе Тисси-Ахитли потушен. Пострадавших нет, но огонь уничтожил 17 жилых домов и 14 хозяйственных построек. Без крыши над головой остались 14 взрослых и 8 детей. Их временно разместили в мечети и отправили к родственникам.

За ситуацией пристально следят власти Дагестана. Глава республики Владимир Васильев сегодня утром прибыл на место происшествия. Он контролирует процесс оказания помощи местным жителям, чтобы как можно быстрее вернуть село «в рабочее состояние».

В республиканском ГУ МЧС «Комсомольской правде» сообщили, что причины возгорания пока не установлены. Рассматриваются две версии: короткое замыкание и неосторожное обращение с огнём. Искра из дымохода могла попасть на сено, и стать причиной пожара. А из-за плотной застройки дома, один за другим, начали вспыхивать, как спички. Так огонь распространился на 2,5 тысячи квадратных метров.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="480" src="https://www.stav.kp.ru/video/embed/694962" frameborder="0"></iframe> Страшный пожар в Дагестане попал на видео.

Интересно, что колоссальную помощь сотрудникам экстренных служб оказали местные жители. Узнав о пожаре в Тисси-Ахитли, где, для справки, живёт всего 300 человек, люди из ближайших населённых пунктов бросились на помощь. Благодаря их небезразличию и расторопности в тушении пожара была задействована тысяча человек. Совместными усилиями локализовать возгорание удалось всего через 2 часа, несмотря на плотную застройку села.

Местные жители оказали колоссальную помощь в тушении пожараФото: Социальные сети

Напомним, что сообщение о ЧП в высокогорном селе Цуматдинского района Дагестана поступило в МЧС около 21:00. На место выехали несколько пожарных бригад. В 23:10 возгорание локализовали, а в 1:30 огонь был полностью потушен.

— К борьбе со стихией был привлечён 61 спасатель и пожарный МЧС России и 13 спецмашин. Сейчас они продолжают работу по ликвидации последствий возгорания, — сообщили в пресс-службе экстренного ведомства.