Рамзан Кадыров помог спасти похищенного в Сирии российского ребёнка

По распоряжению Рамзана Кадырова силовики нашли и освободили похищенного в Сирии 11-летнего мальчишку из России. Глава Чечни прислушался к мольбам его матери Нурьяны Ибрагимовой 4 года не видевшей сына.

Впервые Хадиса Ибрагимова похитил его собственный отец. Радикально настроенный мужчина решил присоединиться к отрядам запрещённой в России террористической организации ИГ. Жена была против переезда, но боевик зачем-то забрал с собой тогда ещё 7-летнего мальчишку.

Через некоторое время он погиб, а опеку взяла на себя уроженка дагестана, также поневоле оказавшаяся в зоне конфликта. Они жили в международном лагере беженцев «Эль-Хол» в сирийской провинции Хасака. Но бывший охранник лагеря по невыясненным причинам решил похитить ребёнка. Он записал распространившийся в сети видеоролик с плачущим Хадисом и написал Нурьяне, многозначительно намекая на необходимость предоставить богатый выкуп за мальчика. Денег у женщины не было, и, отчаявшись, она обратилась к главе Чечни.

Похитители допрашивают российского мальчика, украденного в Сирии.

— После обращения Нурьяны я незамедлительно поручил своему представителю в странах Ближнего Востока и Северной Африки Зияду Сабсаби и рабочей группе принять все необходимые меры для установления места нахождения Хадиса, его спасения и последующего возвращения домой в Россию. Сейчас имею возможность сообщить Нурьяне и миллионам граждан России, которых не оставила равнодушными судьба мальчика, что Хадис спасён, — сообщил об успехе спасательной операции Кадыров.

Глава Чечни заверил, что сейчас мальчишка находится в безопасности. Остаётся только решить юридические вопросы с документами, и несчастный мальчуган вернётся в объятия матери.

— Я хочу выразить искреннюю благодарность всем, кто, рискуя своей безопасностью занимался спасением мальчика, — написал чеченский лидер «ВКонтакте». — В том числе, признателен сотрудникам силового ведомства России, которые приложили большие усилия, чтобы найти Хадиса. Для нас большая честь выполнить поручение Президента России Владимира Путина по возвращению домой российских детей. Двух мнений быть не может — дети не виноваты в том, что их вывезли в Сирию или Ирак и, тем более, что там родились!

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