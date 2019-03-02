2019-03-02T14:12:20+03:00
Происшествия

Глава Дагестана прибыл в сгоревшее село: «Ищем, чтобы увеличить выплаты пострадавшим»

От руководства республики потерявшие кров жители получат по 50 и 100 тысяч рублей
Андрей ЗОБОВ
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Владимир Васильев приехал в сгоревшее село Тисси-АхитлиВладимир Васильев приехал в сгоревшее село Тисси-Ахитли
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Глава Дагестана Владимир Васильев прибыл в село Тисси-Ахитли, пострадавшее от крупного пожара. Огонь полностью уничтожил 11 домов, ещё 6 сгорели частично. Также огонь уничтожил 14 хозяйственных построек. Без крыши над головой остались 64 человека.

Глава республики отметил, что главной задачей для властей станет полное восстановление выгоревшей части селения и компенсация ущерба жителям, потерявшим в ночь на 2 марта крышу над головой.

— Будем оказывать помощь и искать решения для того, чтобы помогать, будем приглашать спонсоров. Главное, чтобы помощь дошла до каждого конкретного человека, до конкретной семьи. Экстренные службы будут работать до того момента, чтобы даже пара и дыма не было, — цитирует Васильева пресс-служба главы и правительства республики.

Страшный пожар в Дагестане попал на видео.

Кроме того, Васильев провёл заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Начальник главного управления МЧС по Дагестану Нариман Казимагамедов озвучил размер компенсации, которую получат погорельцы. Тем, чьи дома полностью сгорели, выплатят 100 тысяч рублей, если здание пострадало частично — 50 тысяч. Кроме того, всем пострадавшим окажут единовременную помощь — 5 тысяч рублей, но не больше 25 тысяч на семью.

Напомним, что возгорание произошло в около 21:00 по московскому времени. Силами 70 пожарных и более тысячи неравнодушных местных жителей, съехавшихся на помощь из соседних сёл огонь потушили к 1:30.

— В настоящее время для погорельцев организованы спальные места и горячее питание, на месте работают представители МЧС и других служб. Для оказания первоочередной помощи пострадавшему населению на место происшествия направлена гуманитарная помощь из республиканского резерва, — говорится в сообщении пресс-службы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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