"Большое спасибо, Брат": Нурмагомедов поблагодарил Кадырова за 10 млн рублей для погорельцев в Дагестане

Пострадавшим при сильнейшем пожаре в горном селе Тисси-Ахитли оказали помощь не только власти Дагестана. На беду соседей откликнулся и глава Чечни.

Словами "нет для меня и моего народа чужой беды в России, а на Кавказе я воспринимаю беду как несчастье в своем доме" уже через день Рамзан Кадыров распорядился отправить на пепелище представителей Фонда имени Ахмата-Хаджи Кадырова с деньгами.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.stav.kp.ru/video/embed/695217" frameborder="0"></iframe> Кадыров прислал помощь погорельцам в Дагестане.

- От Фонда всем погорельцам отправили помощь - здесь 10 млн рублей, - сказал общественник. - Деньги отдаем для справедливого распределения доверенному человеку.

Поддержку чеченского лидера оценили не только жители горевшего села. Уроженец Дагестана Хабиб Нурмагомедов воспринял добрый жест для земляков как помощь близким ему людям. За что лично поблагодарил Кадырова через соцсети.

Боец высоко оценил помощь Кадырова его землякамФото: СОЦСЕТИ

Напомним, что при пожаре в горном селе Тисси-Ахитли дотла сгорели 17 домов и 14 хозпостроек. На улице без каких-либо вещей оказались 64 человека, включая семерых детей. Погорельцам выплатят по 100 тысяч рублей, если огонь полностью уничтожил дом, и 50 тысяч, в случае частичного повреждения жилья. здание пострадало частично — 50 тысяч. Единовременно пострадавшие получили по 5 тысяч рублей каждый ( но не больше 25 тысяч на семью).

Причиной пожара специалисты называют неосторожное обращение с огнем или короткое замыкание.

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