2019-03-04T14:58:32+03:00
Звезды

Звезда «Дома-2» устроила опасные гонки с мажорами в Дагестане

Лера Фрост приехала в Махачкалу, чтобы встретиться с «элитой молодёжи» и весело провести время [видео]
Андрей ЗОБОВ
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Лера Фрост с друзьями-мажорами устроила ночные гонки по МахачкалеЛера Фрост с друзьями-мажорами устроила ночные гонки по МахачкалеФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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В столице Дагестана засветилась звезда скандального проекта «Дом-2» Лера Фрост. Вместе со своими друзьями-мажорами она устроила опасные гонки по Махачкале.

Девушка сообщила, что приехала в республику по работе — её пригласили вести пышную и невероятно дорогую свадьбу в столице региона. Ну а свободное время она решила провести со своим хорошим другом, основателем движения публичной группы мажоров Махачкалы в социальных сетях Исламом.

Звезда "Дома-2" устроила ночные гонки с мажорами в Дагестане.

Девушка решила оторваться и прокатиться на люксовом авто по улицам Махачкалы. За рулём, конечно же, был её добрый друг-мажор. Чтобы запечатлеть момент на видео, он снимал происходящее на камеру телефона, а другой рукой вёл машину, уже нарушая правила дорожного движения. Для пущего эффекта парень бесстрашно обгонял «медленные» попутные машины по «встречке» и беседовал с девушкой.

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Лера Фрост приехала в Махачкалу, чтобы провести люксовую свадьбу
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На видео легко заметить, что дама была глубоко впечатлена смелостью кавалера и даже прикрыла лицо руками во время опасного манёвра. Впрочем, в социальных сетях девушка была куда более смелой.

— Моя жизнь, мои правила, — написала Лера Фрост в своём Instagram, выложив то самое видео с гонками по ночной Махачкале.

Парень тоже похвастался. выложив фотографию со звездой. Ислам посетовал, то они «не успели навести достаточно шуму» и пообещал в следующий раз наверстать упущенное.

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Рад был видеть, родная Лера. Жаль, что времени было не так много, и мы совсем не успели навести достаточного шуму! Поэтому, ждём тебя вновь, чтобы все успеть...
421 отметок «Нравится»23 комментариевInstagram

ИСТОЧНИК KP.RU

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