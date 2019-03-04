Звезда «Дома-2» устроила опасные гонки с мажорами в Дагестане

В столице Дагестана засветилась звезда скандального проекта «Дом-2» Лера Фрост. Вместе со своими друзьями-мажорами она устроила опасные гонки по Махачкале.

Девушка сообщила, что приехала в республику по работе — её пригласили вести пышную и невероятно дорогую свадьбу в столице региона. Ну а свободное время она решила провести со своим хорошим другом, основателем движения публичной группы мажоров Махачкалы в социальных сетях Исламом.

Звезда "Дома-2" устроила ночные гонки с мажорами в Дагестане.

Девушка решила оторваться и прокатиться на люксовом авто по улицам Махачкалы. За рулём, конечно же, был её добрый друг-мажор. Чтобы запечатлеть момент на видео, он снимал происходящее на камеру телефона, а другой рукой вёл машину, уже нарушая правила дорожного движения. Для пущего эффекта парень бесстрашно обгонял «медленные» попутные машины по «встречке» и беседовал с девушкой.

lerafrost Лера Фрост приехала в Махачкалу, чтобы провести люксовую свадьбу

На видео легко заметить, что дама была глубоко впечатлена смелостью кавалера и даже прикрыла лицо руками во время опасного манёвра. Впрочем, в социальных сетях девушка была куда более смелой.

— Моя жизнь, мои правила, — написала Лера Фрост в своём Instagram, выложив то самое видео с гонками по ночной Махачкале.

Парень тоже похвастался. выложив фотографию со звездой. Ислам посетовал, то они «не успели навести достаточно шуму» и пообещал в следующий раз наверстать упущенное.