2019-03-04T17:10:46+03:00
Происшествия

Следком проверяет видео с избиением воспитанника детдома в Дагестане

Руководство детдома сообщило, что воспитательницу уже уволили [видео]
Андрей ЗОБОВ
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Воспитательница избила мальчика и заставила его раздетьсяВоспитательница избила мальчика и заставила его раздетьсяФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В центре скандала оказался коррекционный детский дом в Каспийске. В Дагестанском сегменте социальных сетей распространилось видео, на кадрах которого воспитатель учреждения избивает ребёнка. В Следственном комитете республики «КП - Северный Кавказ» сообщили, что по резонансному видео уже начата проверка.

Несмотря на то, что вызвавшая общественный резонанс видеозапись распространилось в социальных сетях на выходных, сам инцидент произошёл ранним утром 8 февраля. На кадрах видно, как воспитательница дожидается одного из воспитанников в коридоре, внезапно бросается на него и начинает бить. При этом проходящие мимо взрослые и дети не обращают внимания на поведение женщины, а стараются обойти её стороной.

После полуминутной беседы явно на повышенных тонах воспитательница требует от ребёнка раздеться. Мальчик покорно снимает вещи и, понурив голову, уходит из кадра.

— Воспитатель детского коррекционого дома в Каспийске бьет избила больного мальчика! Информацию предоставил тоже детдомовец, — написали в социальных сетях. — Детям угрожают, хотят узнать кто слил информацию. Мы настаиваем что бы воспитатель понёс название! Не оставайтесь равнодушны, распространите видео, давайте поможем спасти этих детей от насилия!

Воспитательница избила ребёнка в детдоме Дагестана.

Ситуация действительно вызвала живой резонанс. Видео дошло до Следственного комитета и ведомство инициировало проверку скандального эпизода.

— Процессуальное решение будет принято по результатам проверки. Только тогда можно будет говорить о наказании, которое может понести сотрудница детского дома, — сообщили «КП» в пресс-службе СКР по Дагестану.

Ситуацией серьёзно озабочено и министерство образования и науки региона. Министр Уммупазиль Омарова лично приехала в образовательное учреждение, чтобы разобраться в ситуации и наказать виновных.

Тем временем в социальных сетях один из комментаторов, представившийся сотрудницей детского дома сообщила, что совершившую непростительную ошибку воспитательницу зовут Шуана Рамазанова и она уже уволена.

— Это действительно вопиющий инцидент и мы все высказали Рамазановой своё негодование, поставили подписи в протоколе. Сейчас нам всем работникам очень стыдно, что в Инстаграм появилось такое видео. Кроме того, в пятницу у нас прошло экстренное собрание, на котором было решено уволить Рамазанову Шуану Гасановну и объявить выговор нашему завучу Кадыровой Джамиле Алиевне, — написала в Instagram женщина, представившаяся дефектологом детского дома в Каспийске Наирой Гаджиевой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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