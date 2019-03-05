2019-03-04T19:15:54+03:00
Общество

Весна на Ставрополье: синоптики обещают резкое потепление до +16°

Перед праздником пройдут дожди, но 8 марта природа обнимет женщин солнечными лучами и теплом
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Во вторник на Ставрополье придёт долгожданная весна. Потепление в понедельник покажется жителям края незначительным, ведь, по прогнозам регионального Гидрометцентра, температура поднимется на 7 градусов.

Согласно данным синоптиков, понедельник в Ставрополе оказался менее тёплым, чем ожидалось. Дневные температуры колебались в районе +3...+5 градусов выше нуля. Но уже во вторник столбики термометров взлетят до +10...+12°.

В среду будет также тепло и солнечно. Ожидается температура +11...+13 градусов днём, но вечером весна разольётся небольшим дождём. С ним будет связано и похолодание — к четвергу температура упадёт до +6°, а дожди продолжатся.

Несмотря на это 8 марта порадует ставропольцев тёплом. Погода вновь улыбнётся солнцем, а температура взлетит до +11 градусов. Выходные будут тем более прекрасными — в субботу днём до +14, а в воскресенье до +16°, солнечно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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