Весна на Ставрополье: синоптики обещают резкое потепление до +16°

Во вторник на Ставрополье придёт долгожданная весна. Потепление в понедельник покажется жителям края незначительным, ведь, по прогнозам регионального Гидрометцентра, температура поднимется на 7 градусов.

Согласно данным синоптиков, понедельник в Ставрополе оказался менее тёплым, чем ожидалось. Дневные температуры колебались в районе +3...+5 градусов выше нуля. Но уже во вторник столбики термометров взлетят до +10...+12°.

В среду будет также тепло и солнечно. Ожидается температура +11...+13 градусов днём, но вечером весна разольётся небольшим дождём. С ним будет связано и похолодание — к четвергу температура упадёт до +6°, а дожди продолжатся.

Несмотря на это 8 марта порадует ставропольцев тёплом. Погода вновь улыбнётся солнцем, а температура поднимется до +11 градусов.

Выходные станут идеальным временем для романтических прогулок и приятного времяпрепровождения. В субботу днём до +14, солнечно и безветренно. А в воскресенье синоптики обещают почти жару — до +16°, лёгкая облачность и небольшой весенний ветерок.