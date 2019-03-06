Портфель привлеченных средств ВТБ в РСО - Алания достиг 7 млрд рублей

Кредитный портфель объединенного бизнеса ВТБ в Северной Осетии по итогам 2018 года составил 9,3 млрд рублей. Портфель привлеченных средств физических и юридических лиц увеличился на 17%, до 7 млрд рублей.

Розничный кредитный портфель банка за прошедший период достиг 7,9 млрд рублей. Объем ипотечного портфеля составил 1,6 млрд рублей, портфель кредитов наличными - 5,8 млрд рублей. Портфель привлеченных средств физических лиц увеличился на 12% и составил 4,2 млрд рублей, из них объем срочных депозитов - 2,6 млрд рублей. За 2018 год банк выдал населению республики 2 млрд рублей заемных средств. Самыми востребованными продуктами в сегменте розничного кредитования стали кредиты наличными (выдачи составили более 1,5 млрд рублей) и ипотека (более 520 млн рублей).

Корпоративный кредитный портфель ВТБ в РСО - Алания по итогам 2018 года превысил 1,4 млрд рублей. Портфель пассивов корпоративного бизнеса с начала года увеличился на четверть, до 2,8 млрд рублей. Из них объем средств, привлеченных до востребования, - 2,1 млрд рублей. Кредитный портфель в сегменте малого и среднего бизнеса по итогам 2018 года составил 1,4 млрд рублей, портфель привлеченных средств - 2 млрд рублей.

Заурбек Дзгоев, управляющий ВТБ в Республике Северная Осетия - Алания, подчеркнул:

- В этом году ВТБ объединил корпоративную и розничную сети, теперь нашим клиентам доступны все преимущества работы с универсальным банком. Уверен, что синергический эффект от объединения двух бизнес-направлений поможет нам улучшить качество обслуживания клиентов и нарастить нашу долю на рынке Северной Осетии.

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