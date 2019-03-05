Отопительный сезон в Лермонтове проходит без сбоев

Примерно за месяц до начала отопительного сезона в Лермонтове появилась информация о том, что тепла в своих квартирах горожане могут не дождаться. Причина - долг лермонтовской Южной энергетической компании (ЮЭК) перед «Газпром Межрегионгаз Ставрополь».

Единственный в городе поставщик энергоресурсов задолжал газовикам более 300 млн рублей. В итоге без тепла могли остаться более 22 тысяч жителей, а также школы, детсады и предприятия. В городе ввели режим ЧС, но вскоре для ЮЭК в придачу с Гидрометаллургическим заводом (ГМЗ) и «Интермикс Мет» нашелся новый инвестор - Альберт Авдолян. Его команда запустила ГМЗ - по сути, главного «клиента» ЮЭК. ГМЗ обеспечивает до половины выручки, получаемой энергокомпанией. Остановка завода при прежних хозяевах в декабре 2017 года стала главной причиной затяжного кризиса и накопления долгов лермонтовскими энергетиками.

Нынешний гендиректор ЮЭК Сергей Сенников - член команды нового инвестора. На предприятии говорят, что у этого управленца 4 высших образования и богатый опыт - 14 лет работы в энергетике в разных регионах России. А до этого - 10 лет в горнорудной отрасли. - Прежние владельцы заводов и ЮЭК всеми своими активами управляли из Москвы, - говорит Сергей Сенников.

Генеральный директор ЮЭК Сергей Сенников

- Новый инвестор от этой порочной практики сразу отказался. Мы, члены его команды, руководим заводами и производством энергии прямо отсюда - из офисов на предприятиях. Мы знаем проблемы предприятий, потому что каждый день на них бываем. И мы в курсе проблем горожан, потому что живем здесь, вместе с ними.

Подготовку и проведение отопительного сезона Сенников называет главной задачей. По его словам, ЮЭК готовилась к нему еще до введения режима ЧС, тепло могло не поступить в дома, только если бы «Газпром» перекрыл вентиль и не поставил топливо энергетикам. Но инвестору удалось договориться о реструктуризации долга «Газпрому». Сейчас, уточнил гендиректор, отопительный сезон проходит без сбоев.

В мэрии Лермонтова с Сенниковым согласны. Как отметил замглавы города по вопросам ЖКХ Дмитрий Кубадиев, замечаний к ЮЭК по поводу отопительного сезона у них нет. Но предприятие по-прежнему должно большие суммы «Газпрому», а также «Водоканалу» и еще нескольким компаниям. ЮЭК исправно погашает долги, чего нельзя сказать о некоторых потребителях самой компании. Сейчас договоры с УК и ТСЖ обновили, и уточнили, кто и сколько должен. ЮЭК предложила им реструктуризировать долги, но на это пока мало кто откликнулся. Значит, поясняет гендиректор, компания будет принимать меры в соответствии с законодательством.

- Работу с горожанами мы тоже поменяли, - добавляет Сенников. - Они приходят к нам и объясняют, почему не могут погасить долг. Мы идем навстречу - предлагаем разбить выплаты на определенный период времени. Некоторым и вовсе можем отсрочить начало погашения задолженности, если ситуация слишком тяжелая. В последнее время ЮЭК активно переходит на индивидуальные договоры с горожанами. Для лермонтовчан так только проще, подчеркивает Сенников: если у них есть долг за коммуналку, они об этом узнают сразу, а не тогда, когда с пеней им «набегут» десятки, а то и сотни тысяч рублей.

- Плюс теперь большие долги всегда можно реструктуризировать - то есть попросить о рассрочке платежей по долгу, - продолжает он. - Мы также стараемся показать, что в городе, где все исправно платят, тарифы будут расти медленно, а платежи будут доступными.

Кстати Тариф на теплоэнергию у ЮЭК сейчас действительно один из самых низких в крае, это подтверждает официальная тарифная сетка энергетиков региона. И он может стать в перспективе еще выгоднее для потребителей, когда ЮЭК модернизирует оборудование.

- У нас уже есть понимание того, что нужно менять и сколько примерно это стоит, - говорит Сенников. - У современного оборудования КПД намного выше. Поставив его, мы сможем тратить меньше на генерацию, а значит, предлагать бизнесу и населению более привлекательные тарифы.