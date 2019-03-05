Инвалида-колясочника посадили за подготовку терактов на Северном Кавказе

В Северо-Кавказском окружном военном суде завершился процесс инвалида-колясочника Владислава Хохлачёва. Его признали виновным в подготовке серии терактов в составе запрещённой в России террористической ячейки, а также бандитизм, оборот оружия и взрывных устройств.

— Окончательное наказание 33-летнему Владиславу Хохлачеву назначить в виде лишения свободы на срок 18 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, — цитирует приговор пресс-служба суда.

В Следственном комитете Российской Федерации пояснили, что в 2011 году мужчина вступил в «Объединенный вилайят Кабарды, Балкарии и Карачая». Террористическая группировка запрещена в РФ и являлась дочерней организацией ИГИЛ. Её целью было создать на территории России государства, провозглашающего идеи крайне радикального ислама.

Бандой руководил Азпарух Шамаев. Он выдал новобранцу 270 тысяч рублей на покупку «ВАЗ-21124» и поручил ему быть водителем. С тех пор боевик тайно перевозил членов группировки и занимался контрабандой оружия.

Боевики проделали огромную работу для осуществления преступного плана — 23 февраля 2018 года они собирались взорвать несколько зданий силовых ведомств в Нальчике. Для этого они подготовили бомбы, мощностью от 5 до 30 кг тротила. Но случайность выдала террористов.

Незадолго до роковой даты Хохлачев подвозил подельника Кантемира Струкова. Но из-за неосторожного обращения с гранатой подельник случайно спровоцировал взрыв. В результате он погиб, а осуждённый получил тяжелейшие травмы. Из-за этого правоохранителям стало известно о деятельности боевиков и преступный план сорвался. Остальных участников запрещённой в РФ организации ликвидировали силовики.

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