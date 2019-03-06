Ставропольский суд отказался отпустить Александра Емельяненко

Ставропольский краевой суд отказался отпустить Александра Емельяненко из-под ареста. Лишённый свободы за неподчинение полицейским боец просил изменить его на административный штраф, но апелляция была отклонена.

— Суд принял решение оставить в силе постановление Кисловодского городского суда, а жалобу оставить без удовлетворения, — сообщила «КП - Северный Кавказ» глава пресс-службы краевого суда Елена Чурюда.

Самого спортсмена в зале суда не было. Даже в видосвязи ему было отказано — Александр отбывает 10 суток ареста в спецприёмнике Кисловодска. При этом состояние арестованного можно расценить как депрессию — он почти не разговаривает и постоянно сидит с опущенной головой.

Причин для грусти у бойца немало. Из-за скандала и пьяных гонок с полицейскими Емельяненко не смог приехать на турнир RCC в Челябинск. Организаторы отменили поединок россиянина с бразильцем Вагнером Прадо и временно приостановили действие контракта с Александром.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.stav.kp.ru/video/embed/694948" frameborder="0"></iframe> Пьяного Емельяненко задержали после ДТП.Пьяного бойца ММА Александра Емельяненко задержали после двойного ДТП

Кроме того, Емельяненко может грозить уголовное преследование. Седственный комитет рассматривает материалы, переданные для возбуждения дела по статье «оскорбление представителя власти».

Напомним, что скандальный дебош Емельяненко случился 1 марта в Кисловодске. Пьяный боец на золотом «Мерседесе» сбежал от эвакуаторщиков, устроил гонки с полицией, обматерил стражей порядка и даже тщетно попытался унести ноги. Тот вечер закончился для бойца на лавке в изоляторе.

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