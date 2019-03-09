Расписание аэропорта Минеральные Воды кардинально поменяется
С 31 марта и до 27 октября 2019 года меняется расписание аэропорта Минеральные Воды - он переходит на режим весенне-летней навигации. Как уточнили «КП на Северном Кавказе» в пресс-службе воздушной гавани, помимо увеличения числа рейсов по уже привычным внутрироссийским и международным маршрутам, появится и одно новое направление.
Астана
3 раза в неделю;
Баку
2 раза в неделю в июля и августе 2019 года;
Екатеринбург
2 раза в неделю («Победа»);
Ереван
Регулярные рейсы. «Армения» - с 19 марта, Pegas Fly - с 4 апреля.
Казань
2 раза в неделю («Победа»);
Калуга
2 раза в неделю со 2 мая («Азимут»);
Ларнака
чартерный рейс раз в неделю с 13 апреля;
Москва (Домодедово)
«Нордавиа» - регулярные рейсы, S7 - 2 раза в день;
Новосибирск
2 раза в неделю (S7)
Оренбург
по четвергам (Pegas Fly)
Пермь
2 раза в неделю («Победа»);
Ростов-на-Дону
3 раза в неделю («Азимут»);
Салоники
2 раза в неделю с 27 мая (Ellinair);
Санкт-Петербург
Регулярные рейсы («Нордавиа»);
Саранск
2 раза в неделю с 4 апреля («РусЛайн»);
Симферополь
3 раза в неделю со 2 мая («Азимут»);
Сочи
по воскресеньям («РусЛайн»);
Ташкент
2 раза в неделю;
Челябинск
2 раза в неделю с 1 апреля («Азимут»).
КСТАТИ
В программе чартеров также сохраняются Анталья, Даламан, Монастир, Эйлат, а Pegasus продолжит летать в Стамбул 5 раз в неделю.
ИСТОЧНИК KP.RU