2019-03-09T13:33:28+03:00
Общество

Расписание аэропорта Минеральные Воды кардинально поменяется

Связано это с началом летнего сезона с 31 марта
Анна ЕГОРОВА
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Из аэропорта Минеральные Воды с марта по октябрь будет проще улететь по двум десяткам направлений. Фото: mvairport.ruИз аэропорта Минеральные Воды с марта по октябрь будет проще улететь по двум десяткам направлений. Фото: mvairport.ru
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С 31 марта и до 27 октября 2019 года меняется расписание аэропорта Минеральные Воды - он переходит на режим весенне-летней навигации. Как уточнили «КП на Северном Кавказе» в пресс-службе воздушной гавани, помимо увеличения числа рейсов по уже привычным внутрироссийским и международным маршрутам, появится и одно новое направление.

Астана

3 раза в неделю;

Баку

2 раза в неделю в июля и августе 2019 года;

Екатеринбург

2 раза в неделю («Победа»);

Ереван

Регулярные рейсы. «Армения» - с 19 марта, Pegas Fly - с 4 апреля.

Казань

2 раза в неделю («Победа»);

Калуга

2 раза в неделю со 2 мая («Азимут»);

Ларнака

чартерный рейс раз в неделю с 13 апреля;

Москва (Домодедово)

«Нордавиа» - регулярные рейсы, S7 - 2 раза в день;

Новосибирск

2 раза в неделю (S7)

Оренбург

по четвергам (Pegas Fly)

Пермь

2 раза в неделю («Победа»);

Ростов-на-Дону

3 раза в неделю («Азимут»);

Салоники

2 раза в неделю с 27 мая (Ellinair);

Санкт-Петербург

Регулярные рейсы («Нордавиа»);

Саранск

2 раза в неделю с 4 апреля («РусЛайн»);

Симферополь

3 раза в неделю со 2 мая («Азимут»);

Сочи

по воскресеньям («РусЛайн»);

Ташкент

2 раза в неделю;

Челябинск

2 раза в неделю с 1 апреля («Азимут»).

КСТАТИ

В программе чартеров также сохраняются Анталья, Даламан, Монастир, Эйлат, а Pegasus продолжит летать в Стамбул 5 раз в неделю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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