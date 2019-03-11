ВТБ в 1,5 раза увеличил выдачу ипотечных кредитов в Cеверной Осетии

ВТБ по итогам 2018 года в Республике Северная Осетия - Алания выдал порядка 300 ипотечных кредитов на общую сумму 523 млн рублей, что в 1,5 раза больше, чем в 2017 году.

Портфель ипотечных кредитов за прошлый год вырос на 5% - до 1,6 млрд рублей. Средняя стоимость квартиры, оформляемой в ипотеку в Северной Осетии, составляет 1,8 млн рублей при среднем размере первоначального взноса в 400 тыс. рублей. Порядка 80% всех займов клиенты банка направили на покупку вторичного жилья.

По словам управляющего ВТБ в РСО - Алания Заурбека Дзгоева, каждый третий ипотечный кредит был предоставлен по программе рефинансирования. В прошлом году на эти цели банк выдал 144 млн рублей.

На сегодняшний день кредит в ВТБ можно оформить по ставке от 10,1% годовых. Также клиенты, которые являются пользователями дебетовых или кредитных карт «Мультикарта» и «Мультикарта-Привилегия», подключенных к опции «Заёмщик», имеют возможность снизить ставку по ипотечному кредиту на величину до 0,6 п.п.

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