2019-03-12T14:19:18+03:00
Экономика

ВТБ Капитал Инвестиции вводит нулевые комиссии

При оплате паев со всех банковских карт
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Банк ВТБ выступает эквайером процесса.Банк ВТБ выступает эквайером процесса.
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ВТБ Капитал Инвестиции отменил комиссию при оплате паев банковской картой на сайте своей управляющей компании. Эквайером процесса выступает банк ВТБ.

Проект реализован совместно с системным интегратором PAYMO при поддержке процессинговой компании «МультиКарта». Изменения в тарифах касаются всех фондов под управлением ВТБ Капитал Управление активами при оплате картой, выпущенной любым российским банком.

- Я рад сообщить о запуске специальных условий покупки паев, позволяющих инвесторам еще эффективнее управлять своим портфелем ПИФ. Благодаря высокому качеству предоставляемых услуг и низкому уровню комиссий, фонды ВТБ Капитал Управление активами являются наиболее привлекательными инвестиционными решениями для розничных клиентов. Уверен, что отмена комиссий за переводы с банковских карт станет дополнительным стимулом для роста интереса начинающих инвесторов к нашим фондам, - отметил Владимир Потапов, главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции.

- ВТБ продолжает внедрять высокотехнологичные, удобные и абсолютно безопасные сервисы для пользователей по переводам с использованием банковских карт. Помимо этого, данный проект способствует активному развитию эквайринга внутри группы ВТБ. Мы видим большой потенциал данной услуги и в дальнейшем намерены развивать это направление, - отметил Алексей Киричек, вице-президент, руководитель департамента эквайринга ВТБ. Условия нулевых комиссий будут действовать до 30 июня включительно.

Наша справка

PAYMO (ООО ИПТ) - международный финансовый проект для реализации наиболее удобных расчетно-платежных сервисов, а также широкого спектра платформенных решений для банков.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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