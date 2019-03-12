Трупы, кровь и маникюр: как 23-летняя следователь СКР раскалывает матёрых насильников и убийц

— Один 70-летний подозреваемый ласково называл меня «внучкой» и пытался угостить конфетками прямо на допросе. Коллеги воспринимают меня, как лучезарного и весёлого ребёнка. Я вся такая девочка-девочка, от которой не может исходить никакой опасности. Этот образ на минуту разрушается только тогда, когда очередной насильник или убийца понимает, что слишком расслабился и защищаться уже поздно, — очаровательно улыбается 23-летняя следователь Изобильненского межрайонного отдела Следственного комитета России по Ставропольскому краю Аделина Куценко.

Два года назад коллеги встретили её с усмешечкой. От колких замечаний девушка отмахнулась, как от сонных мух. И чётко обозначила круг профессиональных интересов: убийства, изнасилования — «сливки» криминала.

— Я влюбилась в самую грязную и тяжёлую часть работы благодаря своему наставнику. На третьем курсе Российского государственного университета правосудия в Санкт-Петербурге нас отправили на практику в Следком и меня поразили его фанатизм и отношение к делу. Без приторного романтизма он нёс огромный груз ответственности, избавляя от неё других. Что может быть благороднее?

На работе девушку приняли со скепсисом, но вскоре убедились, что первое впечатление бывает обманчивоФото: Личный архив героя публикации

Трупы, кровь и маникюр

За очарованием Аделины стоит стальной характер и преодоление себя. Постоянное общение с маргиналами, трупы, кровь и привкус смерти не прошли бесследно для 23-летней красавицы. Несколько раз была на грани нервного срыва.

— Один из первых вызовов очень больно ударил по всему женскому во мне. Собака разорвала горло маленькому мальчику. Кровь, ужас, бездыханное тело. Увидев его, я пошатнулась и чуть не разрыдалась прямо при его родителях, — признаётся Аделина. — Пришлось совершить колоссальное усилие, подавить дрожь, проглотить слёзы и работать.

Со временем девушка поймала ритм, привыкла к трупному запаху и страшным сценам. Залитые кровью мертвецы стали вызывать не ужас, а желание найти и наказать преступника. Теперь Аделина специально ходит на вскрытия — проконтролировать процесс и зарядиться эмоциями. И только шикарные длинные ногти из-за которых часто рвутся рабочие перчатки, немного мешают.

Девушка специализируется на убийствах и изнасилованиях — «сливках» криминалаФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Основной инстинкт

Сильнейшей стороной следователя стали допросы. Когда девушка с внешностью школьницы входит в комнату, ни один преступник не может отказаться от беседы.

— Мне никогда не угрожали, никто из убийц и мерзейших маргиналов даже не пытался повысить голос. Ведь большинство преступников мужчины, а я девушка. Кроткая улыбка, очарование и напускная слабость дают огромное психологическое превосходство. Одни начинают делать комплименты и флиртовать, теряя всякую осторожность. Основной инстинкт, — улыбается следователь. — Другие считают, что меня можно обвести вокруг пальца как школьницу, рассказывают задушевные истории, давят на жалость и невзначай выдают ключевые факты.

Доходит до смешного: нередко преступники сначала вываливают девушке всю правду, пишут «чистосердечное», и только потом понимают, что натворили. В панике пытаются отказаться от показаний, выкрутиться, но тщетно.

— Был эпизод, убийство в селе Подлужное. Пьянка, бытовуха, ревность и нож по рукоятку загнанный в горло любовницы. Я взяла преступника горяченьким. Рецидивист, просидевший полжизни в тюрьме, раскололся за два часа. В нужный момент я превратилась из милой девочки в жёсткого и спокойного следователя. Сказала, что знаю всё, назвала мелкие детали и холодно предупредила, что только дурак будет продолжать лгать. Ему пришлось сдаться. Потом, конечно, он пришёл в себя и попытался отвертеться, но тщетно. 11 лет в колонии особого режима — один из строжайших приговоров в моей практике.

Работа на месте происшествия, внимательный анализ мельчайших деталей — важнейшие части работы следователяФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Игры разума

Самые интересные дела — работа со скользкими, хитрыми и невероятно умными преступниками. Здесь, почти как в классических детективах, всё решают внимательность и интеллект.

— Мужчина убивает любовницу, выходит в магазин за выпивкой, чтобы залить горе. В это время к девушке приходит гость, они заходят в дом одновременно. Курьёзное совпадение. Но он не растерялся. Пустил свидетеля в квартиру, предупредив, что девушка спит обнажённая. Они напивались на кухне, пока в другой комнате остывал труп. Но какое-то подозрение заставило гостя всё же решил зайти к спящей. Он увидел её под пледом и с подушкой в виде сердца, лежащей почти на голове, — вспоминает Аделина.

Показания мужчин расходились лишь в одной детали — свидетель утверждал, что женщина была мертва, а преступник утверждал обратное.

— Он объяснил, что убийство совершила на почве ревности его гражданская жена, которая действительно знала о его изменах. Невероятно хорошо продумал все мельчайшие детали. Это куда более веский мотив, чем банальная ссора. Идеальная версия! Но помните, подушку? Она, когда мы пришли, лежала так, чтобы прикрыть открытые глаза. Это и был мой ключ. Я была внимательнее убийцы и не забыла об этой мелочи. Поэтому выиграла интеллектуальную дуэль, а он получил 10 лет колонии.

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