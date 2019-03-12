2019-03-12T14:37:29+03:00
Политика

В Кремле объяснили слова премьера Чечни о кровной мести

Дмитрий Песков подчеркнул, что в законодательном поле не существует такого понятия
Андрей ЗОБОВ
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Спикер парламента Чечни Магомед ДаудовСпикер парламента Чечни Магомед ДаудовФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Официальный представитель Кремля и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию о том, что премьер-министр Чеченской Республики Магомед Даудов объявил кровную месть скрывающемуся чеченскому блоггеру.

Песков подчеркнул, что он не в курсе этой ситуации и заявления не слышал. Поэтому не может делать выводы или комментировать инцидент.

— В правовом поле нашего государства такого понятия, как традиция «кровной мести», не существует. И вряд ли вообще нечто подобное может укладываться в правовое поле. Мы, всё же, живём в Российской Федерации — правовом государстве, — подчеркнул Песков, комментируя резонансное заявление.

Напомним по информации ряда СМИ, спикер парламента Чечни Магомед Даудов записал видеообращение, которое позже удалил с личной страницы в Instagram. В нём он обращается к известному чеченскому блоггеру Тумсо Абдурахманову, разыскиваемому на территории России за помощь боевикам в Сирии.

На чеченском языке Даудов сообщает, что его глубоко оскорбили обвинения в предательстве своего народа, которые Тумсо высказал в адрес покойного отца главы Чечни Ахмата Кадырова. После этого Даудов сообщает, что с этого момента Абдурахманову объявлена кровная месть.

ИСТОЧНИК KP.RU

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