Новые возможности для клиентов ФОРА-БАНКА

Всё больше возможностей появляется у тех клиентов ФОРА-БАНК, которые пользуются мобильными приложением. Теперь в приложение можно открыть онлайн-вклад с повышенной процентной ставкой по вкладу, не приходя в Банк.

Приложение также даёт возможность видеть всю информацию по вкладу, пополнять вклад, а еще - следить за остатком средств на счете и начислением процентов. Гибкие условия позволят открыть вклад, подходящий для решения ваших задач. Онлайн-вклад позволит сохранить и приумножить необходимую сумму средств для решения важных жизненных задач.

Установить мобильное приложение могут владельцы телефонов, работающих на IOS или Android, найдя и скачав его в магазинах приложений App Store или Google Play по запросу «Фора-Банк».

С мобильным приложением ФОРА-БАНК все финансы у Вас на ладони!

С адресами и режимом работы подразделений Ставропольского филиала АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) можно ознакомиться здесь.

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