Хотел выслужиться: гендиректор госкорпорации Ставрополя попал под суд за желание угодить министру-коррупционеру

Приговоренный к судебному штрафу гендиректор "Корпорации развития Ставропольского края" Заур Абдурахимов отделался малым, потому что пошел на сотрудничество со следствием, признал вину и дал показания против экс-главы Минэконома края Андрея Мурги.

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Попал под следствие за желание выслужиться перед министром-коррупционером

По данным следствия, Елена Кильпа, заместитель еще действующего тогда министра экономического развития Андрея Мурги, заранее предупредила генерального директора "КРСК" Заура Абдурахимова о будущих торгах за право разработать и запустить сайт для продвижения местных товаропроизводителей и брендов в интернете. Причем та заверила, что в конкурсе он победит даже с учетом невыполнимости условий контракта госкорпорацией и посоветовала найти субподрядчиков. Следуя инструкции, еще до проведения конкурса Абдурахимов договарился с одной из ставропольских фирм о подготовке технического задания с дальнейшим выполнением работ, пообещав за то 4,5 млн рублей. Компания, в свою очередь, наняла индивидуального предпринимателя, который уже за 4,4 млн рублей согласился своими силами и средствами запустить требуемый медиа-ресурс.

Елена Кильпа. Фото: пресс-служба Минэкономразвития Ставропольского края

- Заручившись поддержкой замминистра гендиректор пошел на торги и, как ему было обещано, выиграл, - рассказали "КП" в правоохранительных органах. - Первый заместитель подписала бумаги о заключении государственного контракта на 9,9 млн бюджетных рублей. Позже Управление Федерального казначейства направило в корпорацию 990 тысяч авансом.

С готовым медиа-продуктом на флешке от индивидуального предпринимателя Абдурахимов пришел потом в минэкономразвития и без проверки соответствия условиям контракта получил на руки акт сдачи-приемки работ. Управление Федерального казначейства направило на счет "КРСК" оставшиеся 8,9 млн рублей.

После перевода денег министр Андрей Мурга, зная о желании Заура Абдурахимова подняться по карьерной лестнице, предлагает тому закрыть глаза на допущенные субподрядчиком нарушения при условии, что ему лично передадут 4,5 млн рублей, подлежащие переводу ставропольской фирме в счет оплаты за проделанную работу. Как признался потом Абдурахимов, из желания выслужиться перед вышестоящим руководителем пришлось согласиться и превысить тем самым полномочия.

Андрей МургаФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

- Он понимал, что возврат денег может проходить только по претензии или исковому производству и только безналичным путем, - отмечают следователи.

Затем учредителю компании глава "КРСК" передал слова министра, и хозяин фирмы согласился, пообещав договориться о возврате 4,5 млн рублей с исполнителем его контракта с индивидуальным предпринимателем. Но бизнесмен потребовал заплатить хотя бы затраченные по факту на разработку сайта 990 тысяч и предложил вернуть 3,4 млн рублей. Абдурахимову учредитель компании сказал, что может отдать сумму с вычетом уже 1090 000 рублей, которые потратил нанятый им бизнесмен и его фирма.

Абдурахимов согласовал все с Андреем Мургой, получил одобрение и перечислил на расчетный счет компании 4,5 млн рублей. Компания перевела их на счет ИП. А предприниматель деньги обналичил и внес в кассу 3,4 млн рублей, откуда их забирал нанявший его учредитель фирмы, который затем вручил все деньги Зауру Абдурахимову. Последний, окрыленный обещанием о карьерном росте, передал в итоге конверт лично главе Министерства экономического развития Ставропольского края. Цепь замкнулась.

Отнекиваться не стал

Отметим, что задержали генерального директора "Корпорации развития Ставропольского края" Заура Абдурахимова 5 апреля 2018 года. Изначально на него завели уголовное дело по статье "мошенничество" и подозревали в хищении 5 млн рублей при выполнении условий госконтракта с минэкономразвития края. Но по ходу расследования стало понятно, что статью придется переквалифицировать. Абдурахимов сразу согласился сотрудничать со следствием, дал подробные показания против себя и Андрея Мурги и признал вину. В итоге под суд он пошел по обвинению в превышении должностных полномочий. И решением судьи обязан выплатить судебный штраф в размере 40 тысяч рублей.

Отметим, что против бывшего министра и экс-зампреда правительства Андрея Мурги уже завели уголовное дело по статье "мошенничество", а его заместителя Елену Кильпу также подозревают в злоупотреблении должностных полномочий.