Дагестанский пранкер устроил провокацию с пистолетом перед отрядом Росгвардии

Дагестанский пранкер Али Абидов, известный скандальными выходками, попытался спровоцировать отряд Росгвардейцев в московском метро. Молодой человек «случайно» выронил пистолет на глазах пары десятков силовиков. Видеоролик вызвал широкий резонанс в обществе.

Всеобщий интерес вызвала реакция росгвардейцев, которые отреагировали на шутку совершенно адекватно. На лицах силовиков появилась улыбка, а парень поднял муляж оружия и спокойно пошёл дальше.

Пользователи стали гадать, почему молодого человека не остановили и не досмотрели. Некоторые предполагали, что силовики легко распознали муляж, другие считали, что дело в халатности правоохранителей.

Дагестанский пранкер с пистолетом разыграл отряд Росгвардии.

Чтобы разрешить все возникшие вопросы, с официальным заявлением выступила пресс-служба управления Росгвардии. Ведомство обрушилось на махачкалинского блогера с жёсткой критикой.

— Видеозапись с инцидентом на станции метро «Библиотека имени Ленина» — постановочная. Автор видео намеренно вырезал продолжение. Очевидно, что сотрудники Росгвардии не отнеслись к инциденту халатно, — сообщили «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе.

После инцидента к мужчине подошёл командир сменяющегося подразделения, провёл проверку документов и осмотрел пистолет. А смех сотрудников, согласно заявлению Росгвардии, был обусловлен звуком. Силовики сразу поняли, что перед ними — бутафорское оружие и посмеялись над розыгрышем.

— Это неудачная шутка на грани закона – с юридической точки зрения. Есть еще и этический аспект – видео является постановкой, причем реальную работу сотрудников Росгвардии и свои объяснения с ними начинающий пранкер решил из ролика почему-то вырезать, — рассказали в пресс-службе.

Ведомство выразило надежду, что Абидов найдёт в себе смелость сообщить подписчикам правду и восстановит справедливость.