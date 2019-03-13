Кадыров: В США ненавидят даже моих лошадей

Рамзан Кадыров вновь попал под санкции. На этот раз это связано с его позицией по убийству оппозиционного политика Бориса Немцова. Особенно чеченского лидера развеселила новость о том, что американский парламент собирается отслеживать его «зарубежные активы». Он хлёстко подметил, что «теперь в США ненавидят даже его лошадей».

— Конгресс США сделал ещё один антироссийский шаг. Палата представителей приняла законопроекты санкционного характера. Они направлены против высшего руководства РФ. В документе содержатся и требования отслеживать мои «зарубежные активы». Авторы проекта не скрывают, что добиваются изменения в худшую сторону политики Дональда Трампа в отношении России. В качестве повода выбрано расследование убийства Бориса Немцова, — написал чеченский политик на своей странице «ВКонтакте».

Кадыров сообщил, что ему в вину вменяют заявления о невиновности осуждённого за убийство Немцова Заура Дадаева.

— Лично мне ставится в вину, что называл Заура Дадаева патриотом России и не верил в его виновность. Я имею полное право на такое мнение, так как видел его в боевой обстановке, когда в тяжёлом бою были уничтожены около 15 особо опасных террористов. Я и сейчас не верю в его виновность в убийстве Бориса Немцова. Это моё твёрдое убеждение, которое буду высказывать, если даже конгресс примет сто один проект. Но мне абсолютно нет никакого дела до мнения и решений конгресса США. Я гражданин России, Глава Чечни, соратник Президента РФ Владимира Путина, — заявил Кадыров.

Чеченский лидер особенно подчеркнул, что у него нет никаких заявленных в проекте когресса США «зарубежных активов».

— У меня никогда не было и нет никаких активов ни на Ближнем Востоке, ни в Европе, ни в Америке. В Вашингтоне ненавидят не только меня, но и моих лошадей, составляющих конкуренцию американским скакунам! — С иронией заявил Кадыров. — При появлении первых санкций против России я говорил, что это не единичный случай, это система, рассчитанная на многие годы, цель которой — превратить Россию в третьесортную территорию, спешащую поддакивать США по любому вопросу. Если даже США превратятся в африканский бантустан, Россия была, есть и будет Великой Державой!

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