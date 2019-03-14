Осетинская учительница об избиении депутатом: «Это была постоянная практика»

Резонансная история об избиении школьной учительницы осетинским депутатом Василием Гогичаевым получила своё продолжение — женщина призналась, что скандалы и разборки с избранником народа были постоянной практикой.

Всё случилось 6 марта в школе №4 Ардонского района. Разъярённый мужчина ворвался в класс под конец урока, избил учительницу Мадину Созиеву и буквально за волосы поволок её в кабинет директора. На все протесты депутат с матами отвечал, что женщина «[ничего] не сделает» и ему «[ничего] не будет».

— Он наносил разные удары, пощёчины, дёргал за волосы, кричал и матерился. Позже, конечно, просил прощения, даже на колени готов был стать. Но я не стала это терпеть, раз дело дошло до рукоприкладства и пошла в полицию. Теперь еду во Владикавказ снимать побои, — рассказала Мадина Созиева в интервью РЕН-ТВ.

На депутата написали жалобы родители младшеклассниковФото: Социальные сети

Испуганны и растерянны были сами дети. Для младшеклассников такая картина стала глубоким шоком, и родители, увидев состояние своих детей, обратились в местную администрацию с просьбой наказать виновника скандала.

— Более того, я могу заявить, что это была постоянная практика, — утверждает пострадавшая. — В школе учится его 12-летняя племянница. И если ей ставили «два» либо делали замечание, то он приходил разбираться. Ему всё сходило с рук.

После инцидента Василий Гогичаев добровольно сложил с себя депутатские полномочия. Он сообщил, что сделал это, чтобы не позорить дело своей партии. Но вину не признал. Неадекватное поведение бывший народный избранник объяснил тем, что его племянницу незаслуженно обвинили в воровстве.

Избивший учительницу депутат из Ардонского района объяснился!.Депутат собрания представителей Ардонского района Василий Гогичаев

КСТАТИ

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