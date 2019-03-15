Промоутеры разорвали контракт с Александром Емельяненко после инцидента в Кисловодске

Организация Russian Cagefighting Championship (RCC) разорвала контракт с российским бойцом Александром Емельяненко. Об этом рассказали в самой бойцовской организации.

По словам представителей организации, контракт с бойцом аннулирован после его неподобающего поведения в Кисловодске, когда Александр Емельяненко устроил пьяные гонки с полицией, был наказан арестом в десять суток, оштрафован и лишен прав за отказ от медицинского освидетельствования

Организация RCC также отменила бой Александра Емельяненко в рамках своего промоушена, запланированный на 4 мая этого года.

По словам представителей RCC, Александр Емельяненко отныне - свободный агент, никаких юридических отношений между лигой и бойцом больше нет.

Александр Емельяненко как свободный агент проведет следующий бой 10 мая в Самаре в рамках турнира "Битва на Волге". Своего соперника спортсмен еще не знает.