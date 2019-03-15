2019-03-15T10:28:29+03:00
Общество

Промоутеры разорвали контракт с Александром Емельяненко после инцидента в Кисловодске

Теперь спортсмен будет драться как свободный агент
Михаил ЮЖНЫЙ
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Промоутеры разорвали контракт с Александром Емельяненко после инцидента в КисловодскеПромоутеры разорвали контракт с Александром Емельяненко после инцидента в КисловодскеФото: Михаил ФРОЛОВ
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Организация Russian Cagefighting Championship (RCC) разорвала контракт с российским бойцом Александром Емельяненко. Об этом рассказали в самой бойцовской организации.

По словам представителей организации, контракт с бойцом аннулирован после его неподобающего поведения в Кисловодске, когда Александр Емельяненко устроил пьяные гонки с полицией, был наказан арестом в десять суток, оштрафован и лишен прав за отказ от медицинского освидетельствования

Организация RCC также отменила бой Александра Емельяненко в рамках своего промоушена, запланированный на 4 мая этого года.

По словам представителей RCC, Александр Емельяненко отныне - свободный агент, никаких юридических отношений между лигой и бойцом больше нет.

Александр Емельяненко как свободный агент проведет следующий бой 10 мая в Самаре в рамках турнира "Битва на Волге". Своего соперника спортсмен еще не знает.

ИСТОЧНИК KP.RU

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