Остановка стекольных заводов привела к большим потерям для Ставрополья

Многолетние судебные тяжбы и разбирательства буквально цепями опутали Новоалександровский и Красногвардейский стекольные заводы, которые строило и развивало с 1994 года ОАО «ЮгРосПродукт». Тем не менее вплоть до 19 января здесь выпускали и отгружали стекольную продукцию, этим занималось ООО «Гелиос», дочернее предприятие. Стоявший у истоков стекольной промышленности края Алексей Яшкунов сегодня официально представляет интересы ООО «Гелиос».

- За то время, как с 19 января силовым способом было остановлено производство продукции, заводы в Новоалександровске и Красногвардейском могли бы выпустить стекла и стеклотары на 250 - 300 миллионов рублей! Представляете, какие убытки, какой удар по имиджу! - возмущается Алексей Яшкунов.

- Алексей Григорьевич, так что произошло 19 января и чем это чревато для заводов и края?

- В этот день всех сотрудников ООО «Гелиос» - стекловаров, машинистов, технологов - усилиями сотни охранников вывели из цехов. Производство остановили и перевели в поддерживающий «режим струи», хотя это вредно для оборудования и даже небезопасно.

- Кому и зачем это было нужно?

- Как известно, в 2016 году ОАО «ЮгРос-Продукт» было признано банкротом в результате сложной финансовой ситуации. В конце прошлого года конкурсный управляющий передал помещения и часть оборудования заводов в аренду некой компании «Югстекло», а та, в свою очередь, переуступила «Северной стеклотарной компании» из Вологодской области.

И вот она выталкивает «Гелиос» с производства. Формальным предлогом стало решение Арбитражного суда от 17 января о запрете «Гелиосу» вывозить оборудование с заводов и совершать с ним сделки - хотя никто и не собирался этого делать. Предприятие работало, выполняло договоры. После того, как коллектив изгнали из цехов, даже готовую продукцию со складов не дали забрать сразу!

Судебный запрет на нее не распространялся, но пришлось обивать пороги различных инстанций в течение нескольких недель. То, что заводы стоят вот уже два месяца, ни к чему хорошему не приведет: страдают рабочие и их семьи, уникальные специалисты уезжают из края, уходят клиенты, не поступают налоги в бюджет Ставрополья. Кстати, непонятно, почему молчит власть, налоговые службы? Чем дольше простой, тем сложнее и затратнее будет вновь запустить производство.

- Жалко, что все это происходит с заводами, которые называют брендом Ставропольского края. Что особенного, уникального в них?

- Отвечу словами старого стекольщика из Гусь-Хрустального: «Это крупнейший шаг в российской стекольной отрасли». Он приезжал в 1999 году, когда мы запускали первую очередь Новоалександровского завода. Тогда еще никто в стране не решался осваивать современное электронное оборудование. Мы первыми в России стали работать на стекло-формовочных машинах, в разы сократив производственный цикл.

Выпускали тару для медицинской, химической, пищевой промышленности, в том числе такую, которую раньше закупали только за рубежом. Освоили сложное производство бутылок для капельниц и поставляли их на всю Россию, заняв до 75 процентов рынка. Первыми на юге страны начали лить оконное стекло. И все это делалось в то время, когда другие производства разрушались и закрывались. В результате на наших заводах родился уникальный коллектив специалистов, который стал поставщиком кадров на всю страну.

- И вот теперь все, что строилось более 20 лет, рушится. Как считаете, еще есть возможность сохранить стекольное производство на Ставрополье?

- Для начала нужно остановить беззаконие. «Северная стеклотарная компания» работает на заводах без лицензии на эксплуатацию опасных производственных объектов, без постановки на государственную регистрацию - а это основополагающие моменты. У них нет ни специалистов необходимой квалификации, ни опыта работы с производством такого уровня и масштаба.

И вот эта компания не пускает ООО «Гелиос» в цеха! Хотя как раз у «Гелиоса» есть и лицензии, и профессионалы, и опыт, и право собственника на часть оборудования. Доходит до смешного, нынешние хозяева звонят нашим сотрудникам и консультируются у них... Я считаю, что судьбу заводов должны решать кредиторы, к которым, кстати, относится и «Гелиос». Нужно собираться, договариваться, искать пути выхода из кризиса, причем как можно скорее. Иначе будет поздно.

Кстати

- В истории заводов уже была вынужденная остановка в 2015 году - по настоянию газовиков, - говорит Алексей Яшкунов. - Правда оказалась на стороне «Гелиоса». Но слишком высокую цену пришлось заплатить за возвращение заводов к работе - одну печь мы потеряли.