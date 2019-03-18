Главу чеченского «Мемориала» посадили на 4 года в колонию-поселение

В Шалинском городском суде оглашен приговор по делу Оюба Титиева, главы грозненского представительства правозащитного центра «Мемориал». Суд, зачитывавший вердикт более 9 часов, приговорил Титиева к четырем годам заключения в колонии-поселении. Титиев обвинялся в хранении наркотиков. Прокурор посчитал вину правозащитника полностью доказанной в том, что "в неустановленном месте и при неустановленных обстоятельствах" он приобрел пакет марихуаны, который в январе 2018 года нашли в его машине сотрудники полиции. Обвинение в лице прокуроров Джабраила Ахматова и Миланы Байтаевой потребовало для Титиева 4 года колонии общего режима и штраф в 100 тысяч рублей. В качестве смягчающего вину обстоятельства был назван возраст подсудимого (Титиеву 62 года), а также наличие на иждивении четверых детей, один из которых - несовершеннолетний.

Адвокаты подсудимого настаивали на полной его невиновности и приводили примеры подтасовок и "случайностей» в деле, а также нестыковок в показаниях свидетелей. Сам Титиев в последнем слове свою вину не признал и поблагодарил за поддержку друзей, родственников, адвокатов, журналистов, а также всех, кто ему писал в СИЗО. По словам Титиева, он получил тысячи писем. Отдельных слов благодарности удостоились Ксения Собчак, Григорий Явлинский и президент Франции Макрон.

Как и в начале следствия, Титиев заявил о том, что пакет с марихуаной ему подкинули и что весь суд над ним - только из-за его правозащитной деятельности, которой он занимался 17 лет. В качестве организатора своего преследования Титиев назвал одного из начальников полиции Курчалоевского района.

Адвокаты Титиева намерены обжаловать решение суда.

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