ВТБ в СКФО подключил пять офисов к Единой биометрической системе

ВТБ обеспечил сбор данных клиентов в рамках Единой биометрической системы в 270 отделениях во всех регионах присутствия банка в России, пять из которых располагаются в Северо-Кавказском федеральном округе. До конца 2019 г. необходимым оборудованием будет оснащена вся сеть ВТБ.

Для того чтобы сдать биометрические данные, необходимо стать клиентом ВТБ (достаточно открыть счет в банке) и пройти регистрацию на портале Госуслуг (эту процедуру можно совершить в офисе банка). Далее с помощью специального оборудования клиента фотографируют и записывают его голос. После проверки полученные данные поступают в Единую биометрическую систему. Для действующих клиентов ВТБ весь процесс займет от трех до пяти минут.

- Открытие 270 точек в рамках обширной региональной сети означает, прежде всего, рост уровня доступности государственных и банковских услуг с применением Единой биометрической системы. В любом из оборудованных отделений ВТБ граждане могут сдать биометрические образцы лица и голоса в полном соответствии с требованиями Банка России. Мы активно поддерживаем реализацию инициатив ЦБ по обеспечению удобного и безопасного доступа населения к финансовым услугам, - отметила Ольга Дергунова, заместитель президента-председателя правления ВТБ.

- В настоящее время мы разрабатываем сервис, который позволит без посещения офиса заключить договор комплексного обслуживания и открыть мастер-счет. Он будет доступен уже в середине 2019 года. Клиенты смогут дистанционно оформлять вклады, накопительные и текущие счета, осуществлять платежи, переводы и другие услуги. Это, безусловно, повысит доступность банковских услуг жителям и в отдаленных населенных пунктах, - отметил Анатолий Печатников, заместитель президента-председателя правления ВТБ.

К Единой биометрической системе в СКФО можно подключиться в следующих офисах ВТБ:

- Кабардино-Балкарская Республика, Нальчик, ул. Кешокова, 57,

- Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ, 109,

- Ставрополь, ул. Мира, 284/1,

- Ставропольский край, Пятигорск, пр-т Кирова, 86,

- Владикавказ, ул. Маркова, 1 а.

Наша справка

Единая биометрическая система - это цифровая платформа, позволяющая удаленно идентифицировать человека по его индивидуальным характеристикам (изображение лица и слепок голоса). Регистрация и использование для клиентов является добровольным и бесплатным.

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