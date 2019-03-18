В Ставрополе 84-летнего инвалида просят подождать до 100 лет, чтобы получить квартиру

В редакцию "Комсомольской правды" обратился житель Ставрополя Александр Савченко и рассказал, что больше 10 лет как ребенок войны и инвалид 2 группы воюет с чиновниками за право въехать в положенную ему по закону квартиру. По бумагам, в очередь на предоставление жилья пенсионер встал еще в 2002 году и занял 3532 место. Но в 2015-м при обновлении материалов учетного дела из списка был выброшен. У него нашли новехонькую квартиру. Но Александр Николаевич через суд доказал, что записал ее на себя ради друга, не желавшего делить имущество с женой при разводе и по документам жилплощадь принадлежит другому и даже не могла бы засчитаться за место для ПМЖ из-за несоответствия санитарным и техническим нормам. А значит из очереди на квартиру его как инвалида вычеркнули незаконно.

- Суд обязал мэрию восстановить меня на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий с сохранением порядка очередности. В 2017 году постановлением городской администрации я занял 4909 место, вместо 3532-го, а в 2019 году и вовсе стал 4556-м. За год выдают до 400 квартир. Сейчас мне 84 года. До ста лет не доживу, а значит квартиры мне не видать, - досадует мужчина. - С того момента как мог подойти мой черед выдали больше 5 тысяч квартир.

Почему очередь движется в обратном направлении, мы спросили в жилищном управлении:

- Господин Савченко был обо всем уведомлен, - сказали в ведомстве. - Вся необходимая информация у него.

Александр Николаевич показал нам то самое уведомление, из которого скачки в очереди объяснили созданием в 2002 году единой очереди претендующих на жилье граждан с вливанием в прежний список людей из еще 3 районов города, из-за чего в 2003 году номер пенсионера стал уже 8370-м, вместо 3532 годом ранее. Поэтому, например, в 2014 году он занимал 5222 место, в 2015 - 5110 место, а сейчас 4556-е.

- На последнем заседании краевой суд постановил присвоить номер от 2002 года, но исполнительное производство до сих пор не исполнено судебными приставами, - продолжает Савченко. - А по-хорошему они давно обязаны были прийти в мэрию и потребовать положенную мне квартиру.

Сейчас мужчина повторно обратился за помощью в прокуратуру. Пенсионер отмечает, что много работал и под его началом были построены Ставропольский завод автоприцепов (СЗАП), троллейбусный парк, высоковольтная линия "Ставрополь-Петровск" и прочие объекты. И за это не раз был награжден правительственными наградами. Поэтому ему досадно понимать, что въехать в заслуженную им квартиру не позволяет неразбериха в кабинетах чиновников.