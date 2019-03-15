2019-03-15T13:40:08+03:00
Политика

Рамзан Кадыров рассказал, как защищал Крым

Чеченский лидер разоткровенничался о событиях и сложностях «Крымской весны»
Андрей ЗОБОВ
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Рамзан Кадыров рассказал, за что получил медаль «За защиту Крыма»Рамзан Кадыров рассказал, за что получил медаль «За защиту Крыма»Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Рамзан Кадыров рассказал журналистам, как содействовал присоединению Крыма к России весной 2014 года. Прозвучавшие на пресс-конференции откровения чеченского лидера приурочены к праздничной дате — пятилетию присоединения полуострова к Российской Федерации.

По словам Кадырова, на территории республики во время «Крымской весны» работали представители западных спецслужб. И за помощь в противодействии их противоправным действиям глава Чечни и получил свою медаль «За защиту Крыма».

— Когда вопрос стоял остро, народ изъявил желание провести референдум. Мы помним, тогда европейские спецслужбы использовали украинский народ. И их спецслужбы делали все возможное и невозможное против этого волеизъявления людей Крыма. Тогда с первых дней обеспечивали правопорядок наши сотрудники и я тоже личную свою позицию высказал руководству, своему старшему брату Сергею Аксёнову. Обозначил, какие возможности у меня есть и чем я могу быть полезен, — откровенно рассказал глава Чеченской Республики.

При этом Кадыров уверен, что медаль ему всё равно выдали «авансом». И подтвердил свою готовность во всём помогать руководству региона и каждому простому крымчанину.

— У Чечни с Крымом всегда были добрые братские отношения, поэтому было принято решение помогать республике в 2014 году. И эта готовность сохраняется полностью через пять лет, — заверил Рамзан Кадыров. — Все, что я могу сделать для людей, любую поддержку, которая необходима в любом направлении, я готов оказывать лично по всем вопросам. Я старался, чтобы не использовали мусульман против своего же народа, своего же региона, государства. Приводил им примеры, что у нас происходило и чего мы добились, слушая заветы нашего первого президента. Я думаю, что где-то я был полезен, и меня авансом наградили. Я очень благодарен и с честью ношу эту награду.

При этом отдельно чеченский лидер отметил работу главы республики Сергея Аксёнова.

— Его большая заслуга, что Крым живет в составе Российской Федерации, что нет там терактов, только процветание. Я горжусь нашими отношениями, у нас дружеские братские отношения, — резюмировал глава Чечни.

Напомним, что 15 марта в Крыму проходят праздничные мероприятия, посвящённые присоединению Крыма к России. В них принимают участие иностранные политики и ведущие государственные деятели РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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