В Дагестане пьяный 19-летний лихач спровоцировал погоню со стрельбой

В Каспийске после полуночи 17 марта 19-летний парень устроил гонки с полицией. За рулем "ВАЗ-2121" тот проигнорировал требование инспекторов об остановке и пустился наутек по улицам города, нарушая все возможные правила дорожного движения и подрезая полицейские машины.

Как рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе МВД Дагестана, водитель, как потом выяснилось был пьян, и своими маневрами создавал реальную угрозу жизни и здоровью других участников движения и правоохранителей.

Чтобы остановить преступника сотрудникам в соответствии с законом о полиции пришлось открыть стрельбу как предупреждение.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="640" src="https://www.stav.kp.ru/video/embed/697650" frameborder="0"></iframe> Погоня полицейских за нетрезвым водителем в Дагестане.

- Автомашина "ВАЗ-2121" успела протаранить три служебных машины и один гражданский автомобиль и была принудительно остановлена, правонарушитель доставлен в отдел полиции, - добавили в ведомстве. - Собран материал для принятия процессуального решения.

Отмечается, что по факту применения табельного оружия проводится служебная проверка. Выясняется, было ли это так необходимо в данной ситуации.