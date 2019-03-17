В Дагестане пьяный 19-летний лихач спровоцировал погоню со стрельбой
В Каспийске после полуночи 17 марта 19-летний парень устроил гонки с полицией. За рулем "ВАЗ-2121" тот проигнорировал требование инспекторов об остановке и пустился наутек по улицам города, нарушая все возможные правила дорожного движения и подрезая полицейские машины.
Как рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе МВД Дагестана, водитель, как потом выяснилось был пьян, и своими маневрами создавал реальную угрозу жизни и здоровью других участников движения и правоохранителей.
Чтобы остановить преступника сотрудникам в соответствии с законом о полиции пришлось открыть стрельбу как предупреждение.
Погоня полицейских за нетрезвым водителем в Дагестане.
- Автомашина "ВАЗ-2121" успела протаранить три служебных машины и один гражданский автомобиль и была принудительно остановлена, правонарушитель доставлен в отдел полиции, - добавили в ведомстве. - Собран материал для принятия процессуального решения.
Отмечается, что по факту применения табельного оружия проводится служебная проверка. Выясняется, было ли это так необходимо в данной ситуации.
ИСТОЧНИК KP.RU
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