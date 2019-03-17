2019-03-17T12:17:35+03:00
Происшествия

В Дагестане пьяный 19-летний лихач спровоцировал погоню со стрельбой

Происходящее попало на видео [видео]
Евгения СОКОРЕВА
Поделиться:
По факту применения табельного оружия проводят служебную проверкуПо факту применения табельного оружия проводят служебную проверкуФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

В Каспийске после полуночи 17 марта 19-летний парень устроил гонки с полицией. За рулем "ВАЗ-2121" тот проигнорировал требование инспекторов об остановке и пустился наутек по улицам города, нарушая все возможные правила дорожного движения и подрезая полицейские машины.

Как рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе МВД Дагестана, водитель, как потом выяснилось был пьян, и своими маневрами создавал реальную угрозу жизни и здоровью других участников движения и правоохранителей.

Чтобы остановить преступника сотрудникам в соответствии с законом о полиции пришлось открыть стрельбу как предупреждение.

Погоня полицейских за нетрезвым водителем в Дагестане.

- Автомашина "ВАЗ-2121" успела протаранить три служебных машины и один гражданский автомобиль и была принудительно остановлена, правонарушитель доставлен в отдел полиции, - добавили в ведомстве. - Собран материал для принятия процессуального решения.

Отмечается, что по факту применения табельного оружия проводится служебная проверка. Выясняется, было ли это так необходимо в данной ситуации.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Происшествия на Северном Кавказе»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Ставрополе пройдет танцевальный чемпионат
В Северной Осетии больная покупательница обобрала магазин
В Кабардино-Балкарии у жителя изъяли 1,5 тысячи бутылок водки
В Дагестане пропала 16-летняя девушка
В Ингушетии пьяный старик пырнул знакомого с ножом
На Ставрополье три человека погибли в страшной лобовой аварии
В Ставрополе обрушилась стена общежития
Непрофессионализм осетинского чиновника стоил государству 186 млн рублей
На Ставрополье пропала 14-летняя девушка
Ставропольцев ждут дождливые выходные
В Дагестане следователь вымогал взятку у полицейских-уголовников
Из ставропольских судов прокурору вернули больше сотни уголовных дел
Рамзан Кадыров: Мечети в Крайстчерче залиты кровью
На Ставрополье завезли тысяч коз из Нидерландов
На Ставрополье после вмешательства СКР бизнесмен выплатил сотрудникам 42 млн рублей
Военно-Грузинская дорога закрыта для грузовиков
На ставропольца подали в суд за незаконные полёты на самолёте
Драка неадекватного водителя с полицейскими попала на видео
Бизнес инвестирует в экологию более 3 триллионов рублей
В Дагестане подросток ранил себя и друга из карабина