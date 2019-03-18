В Дагестане врач отказался спасать ребёнка, оскорбил его мать и попал на видео

В Дагестане врач «Скорой помощи» отказался помогать женщине, умолявшей спасти её ребёнка. Снятое женщиной видео попало в социальные сети и вызвало широкий резонанс, а в республиканском Минздраве уже заверили, что в Центре медицины катастроф началась проверка.

Очередная видеозапись стала причиной громкого скандала в Дагестане. Бригада медиков в Дербенте приехала по вызову. А на выходе из дома врачей поймала женщина, умолявшая провести осмотр её ребёнка. Медики, сославшись на огромный объем работы и необходимость помогать другим пациентам, отказали.

Тогда женщина решила снять докторов на камеру телефона. Она истошно кричит на врачей, обвиняя их в безразличии и непрофессионализме. В итоге вышедший из себя доктор отвечает ей оскорблениями и захлопывает дверь служебной машины.

В Дагестане врач "Скорой" отказался спасать ребёнка и послал мать.

Инцидент вызвал широкий резонанс в социальных сетях. Большинство, ожидаемо, заняло сторону женщины, резко осудив действия врача. Однако нашлось немало людей, воззвавших к голосу разума.

— Мы не знаем, что случилось с её ребёнком. Но знаем, что от оперативности работы медиков «Скорой» зависят жизни. Нельзя объективно оценить этот эпизод, не зная подробностей. Но пока не стоит бить в колокол и обвинять доктора во всех смертных грехах, — написал один из пользователей.

Поведением врача уже заинтересовались в министерстве здравоохранения Дагестана.

— Мы начали служебную проверку. Сейчас первостепенная задача выяснить, что случилось с ребёнком. Только тогда мы сможем адекватно оценить поведение сотрудника «Скорой». Но, в любом случае, оскорблять людей для врача — недопустимо, — резюмировали в пресс-службе Минздрава республики.