2019-03-19T15:29:07+03:00
Происшествия

В Дагестане подросток из многодетной семьи умоляет лишить мать родительских прав

Мальчик выложил душераздирающий пост в соцсети [фото, аудио]
Евгения СОКОРЕВА
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Оказалось, это не первый его крик о помощиОказалось, это не первый его крик о помощиФото: Евгения СОКОРЕВА
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В Дагестане началась доследственная проверка после обнаружения в сети тревожного обращения школьника из Избербаша. У себя на странице в Instagram Мурад Магомедов рассказал, что мать издевается над ним, его младшими братом и сестрой и попросил лишить ее родительских прав:

Вся страница подростка заполнена пугающими постами с жуткими фото Фото: Евгения СОКОРЕВА

Вся страница подростка заполнена пугающими постами с жуткими фотоФото: Евгения СОКОРЕВА

- По информации 16-летнего пользователя социальной сети из города Избербаш, его мама ведет асоциальный образ жизни и применяет к нему, а также к 12-летней сестре и 14-летнему брату физическое насилие, - рассказал "КП" пресс-секретарь республиканского СКР Расул Темирбеков. - По данному факту начата проверка, направленная на выяснение всех обстоятельств произошедшего.

Детский омбудсмен Дагестана Марина Ежова о случае узнала от "Комсомольской правды". И после выяснения подробностей объяснила, что это лишь очередное ничем не обоснованное заявление больного ребенка.

Детский омбудсмен Дагестана рассказала о мальчике и его семье

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- Мальчик давно известен, а семья стоит на контроле органов опеки, регионального Минобра и всех социальных служб. Ребенок учится дома из-за особенности здоровья и периодически при наличии доступа к интернету начинает писать подобное. Ранее говорил, что его не кормят. Ни один такой сигнал не подтвердился. Недавно он прошел курс реабилитации и, как говорят врачи, сейчас у него стадия обострения после очередного медикаментозного сопровождения, - сказала нам Ежова.

С ее слов, родителям власти предлагали поместить подростка под наблюдение специалистов в коррекционный детский дом, но пока согласия те не дали.

Отметим, что в республике такие случаи уже не воспринимаются выходящими из ряда вон. Там же в Избербаше, как говорят в органах опеки, живет похожая семья с тремя детьми, двое из которых также инвалиды с отклонением в развитии. И от них поступают аналогичные жалобы на мать. Но только здесь оговаривать женщину больных детей в форме игры принуждает их же отец, который после развода не хочет платить алименты и таким образом пытается лишить бывшую супругу родительских прав.

- Еще девочка-подросток обращалась. Гормональная перестройка протекала тяжело и в 15 лет она решила, что должна выйти замуж и жить отдельно. Родители запретили и перестали пускать на гулянки. Девочка попыталась сбежать, но ее поймали в Москве. Пошла в итоге жаловаться, что с ней жестоко обращаются. Но семья оказалась крайне благополучной, - добавила омбудсмен Марина Ежова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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