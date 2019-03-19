На Ставрополье мать-алкоголичка избила четырехмесячного ребёнка до умственной отсталости

На Ставрополье многодетная мать Мария Чуркина отправится в колонию за избиение своего 4-месячного сына. Малыш отправлен в детдом, но доктора уже диагностируют у ребенка непоправимые отклонения в психике.

В 30 лет у Марии уже пятеро детей, но никто из них не называет её мамой — о них заботятся сотрудники местного детского дома. Да и сама женщина о крепкой семье и не мечтает. Её стихия — маргинальные вечеринки с беспорядочными сексуальными связями.

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— Она, конечно же, безработная, — пояснили «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе следственного управления СКР по Ставропольскому краю. — Живёт от одного визита «друга» с бутылкой к другому. Откуда такие люди находят средства к существованию — загадка. И, как вы понимаете, беспорядочная «дружба» оборачивается нежеланными беременностями.

Женщина живёт в ветхом доме, больше напоминающем сарай. Фото: следственное управление СКР по Ставропольскому краю

Поначалу жительница Грачевского района Ставрополья адекватно оценивала свою заинтересованность в детях и от первых трёх отказалась прямо в роддоме. Четвёртого попыталась оставить, но материнский инстинкт у запойной алкоголички был практически атрофирован. Грудничку лишь раз в несколько дней перепадали крохи еды. Узнав об этом, органы опеки сумели забрать у родительницы дитя.

Больше всего досталось пятому отпрыску. На этот раз Мария даже не удосужилась приехать в роддом. И после родов в июне 2017 года женщина, ни на секунду не задумываясь, продолжила предаваться вакханалиям.

— Кормила «мама» его примерно так же. Дай бог, если раз в два-три дня грудничку доставалось немного манной каши, — рассказали в Грачевском межрайонном отделении СКР. — Но самое страшное случилось 11 ноября. Кричащий ребёнок сильно докучал женщине. Она даже попыталась покормить дитя, но мальчик продолжал кричать, требуя внимания. Сходя с ума от постоянного детского плача, женщина подошла и несколькими сильными ударами попыталась заставить чадо замолчать.

Мать показывает, как била четырёхмесячного малыша. Фото: следственное управление СКР по Ставропольскому краю

Дитя так завопило от боли, что истошные крики ребёнка услышали даже соцсети — они-то и вызвали полицию. Это спасло малышу жизнь — врачи диагностировали у грудничка закрытую черепно-мозговую травму.

— Её тут же лишили родительских прав. Но мальчика это уже не спасёт — его жизнь сломана. Врачи сообщили, что полученные травмы неотвратимо обернутся умственной отсталостью. И это в лучшем случае, — резюмировала собеседница «КП».

Следователям удалось добиться справедливого наказания для бесчеловечной матери. За За неисполнение материнских обязанностей, бесчеловечное отношение к детям и нанесение тяжких телесных повреждений суд приговорил Марию Чуркину к 5 годам и 1 месяцу колонии общего режима.