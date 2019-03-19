На Ставрополье мать-алкоголичка избила четырехмесячного ребёнка до умственной отсталости
На Ставрополье многодетная мать Мария Чуркина отправится в колонию за избиение своего 4-месячного сына. Малыш отправлен в детдом, но доктора уже диагностируют у ребенка непоправимые отклонения в психике.
В 30 лет у Марии уже пятеро детей, но никто из них не называет её мамой — о них заботятся сотрудники местного детского дома. Да и сама женщина о крепкой семье и не мечтает. Её стихия — маргинальные вечеринки с беспорядочными сексуальными связями.
Ставропольчанка издевалась над маленьким сыном: что делать, если в чужой семье кто-то в опасности?
— Она, конечно же, безработная, — пояснили «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе следственного управления СКР по Ставропольскому краю. — Живёт от одного визита «друга» с бутылкой к другому. Откуда такие люди находят средства к существованию — загадка. И, как вы понимаете, беспорядочная «дружба» оборачивается нежеланными беременностями.
Женщина живёт в ветхом доме, больше напоминающем сарай. Фото: следственное управление СКР по Ставропольскому краю
Поначалу жительница Грачевского района Ставрополья адекватно оценивала свою заинтересованность в детях и от первых трёх отказалась прямо в роддоме. Четвёртого попыталась оставить, но материнский инстинкт у запойной алкоголички был практически атрофирован. Грудничку лишь раз в несколько дней перепадали крохи еды. Узнав об этом, органы опеки сумели забрать у родительницы дитя.
Больше всего досталось пятому отпрыску. На этот раз Мария даже не удосужилась приехать в роддом. И после родов в июне 2017 года женщина, ни на секунду не задумываясь, продолжила предаваться вакханалиям.
— Кормила «мама» его примерно так же. Дай бог, если раз в два-три дня грудничку доставалось немного манной каши, — рассказали в Грачевском межрайонном отделении СКР. — Но самое страшное случилось 11 ноября. Кричащий ребёнок сильно докучал женщине. Она даже попыталась покормить дитя, но мальчик продолжал кричать, требуя внимания. Сходя с ума от постоянного детского плача, женщина подошла и несколькими сильными ударами попыталась заставить чадо замолчать.
Мать показывает, как била четырёхмесячного малыша. Фото: следственное управление СКР по Ставропольскому краю
Дитя так завопило от боли, что истошные крики ребёнка услышали даже соцсети — они-то и вызвали полицию. Это спасло малышу жизнь — врачи диагностировали у грудничка закрытую черепно-мозговую травму.
— Её тут же лишили родительских прав. Но мальчика это уже не спасёт — его жизнь сломана. Врачи сообщили, что полученные травмы неотвратимо обернутся умственной отсталостью. И это в лучшем случае, — резюмировала собеседница «КП».
Следователям удалось добиться справедливого наказания для бесчеловечной матери. За За неисполнение материнских обязанностей, бесчеловечное отношение к детям и нанесение тяжких телесных повреждений суд приговорил Марию Чуркину к 5 годам и 1 месяцу колонии общего режима.
Допрос матери, избившей 4-месячного ребёнка до умственной отсталости.
ИСТОЧНИК KP.RU