Жители Ингушетии устроили перестрелку из-за религиозного спора

Перестрелка из-за религиозных разногласий произошла в маленьком посёлке Сурхахи Назрановского района Ингушетии. Спорщики с тяжёлыми огнестрельными ранениями попали в больницу.

Как сообщил «КП - Северный Кавказ» собственный источник в правоохранительных структурах региона, причиной конфликта стали разногласия в религиозных взглядах. Мужчины были знакомы долгое время и вместе состояли в религиозной группировке, почитавшей мудрость ингушского суфия Батал-Хаджи Белхороева.

Но спустя некоторое время один из друзей стал сомневаться в мудрости суфийского учения. Простить такую перемену бывший товарищ не мог — между мужчинами разгорелся конфликт, переросший в стрельбу.

— Около 12 часов ночи конфликт между 47-летним и 40-летним мужчинами перерос в перестрелку, — сообщили «КП» в пресс-службе главного управления МВД по Республике Ингушетия. — Оба участника конфликта получили огнестрельные ранения и были госпитализированы в Республиканскую клиническую больницу Назрани.

Полиция ведёт проверку происшествия. По её итогам будет принято решение о возбуждении уголовного дела.