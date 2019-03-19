2019-03-19T15:29:07+03:00
Происшествия

Жители Ингушетии устроили перестрелку из-за религиозного спора

Двое мужчин попали в больницу с огнестрельными ранениями
Андрей ЗОБОВ
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В Ингушетии двое мужчин устроили перестрелку из-за религииВ Ингушетии двое мужчин устроили перестрелку из-за религииФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Перестрелка из-за религиозных разногласий произошла в маленьком посёлке Сурхахи Назрановского района Ингушетии. Спорщики с тяжёлыми огнестрельными ранениями попали в больницу.

Как сообщил «КП - Северный Кавказ» собственный источник в правоохранительных структурах региона, причиной конфликта стали разногласия в религиозных взглядах. Мужчины были знакомы долгое время и вместе состояли в религиозной группировке, почитавшей мудрость ингушского суфия Батал-Хаджи Белхороева.

Но спустя некоторое время один из друзей стал сомневаться в мудрости суфийского учения. Простить такую перемену бывший товарищ не мог — между мужчинами разгорелся конфликт, переросший в стрельбу.

— Около 12 часов ночи конфликт между 47-летним и 40-летним мужчинами перерос в перестрелку, — сообщили «КП» в пресс-службе главного управления МВД по Республике Ингушетия. — Оба участника конфликта получили огнестрельные ранения и были госпитализированы в Республиканскую клиническую больницу Назрани.

Полиция ведёт проверку происшествия. По её итогам будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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