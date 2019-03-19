В Дагестане спасли медвежат, брошенных умирать в вольере на заправке

В Дагестане активисты спасли жизнь двум медвежатам, брошенными на голодную смерть в вольере около автозаправки в Буйнакском районе. Косолапых вымыли, вылечили и передали фонду защиты животных в Подмосковье.

История берёт начало около года назад. Тогда хозяин автозаправки решил создать прибыльную достопримечательность — купить по дешёвке двух зверят и посадить на цепь рядом с заправкой. Так и клиент к местным магазинчикам идёт лучше, и заработать на фотографиях можно. К слову, снимок стоил 50 рублей. «На кашу» — было подписано на табличке. И снизу дописка от руки «по-брацки»*.

Медвежат посадили на цепи, чтобы привлечь клиентов на автозаправку в Дагестане.

Но дела у бизнесмена не задались. В начале года заправку пришлось прикрыть, а зверят загнали в вольер и оставили медленно умирать без еды и воды. По-счастью, неравнодушные люди подкармливали медвежат кто чем может — морковкой, хлебом, яблоками. Не бог весть что, но с голодухи несчастные животные готовы были съесть всё, что угодно.

В начале марта новость о несчастных медвежатах облетела Дагестан. Видео с грязными, исхудавшими животными разошлось по местным публичным сообществам в социальных сетях. Зоозащитники тут же начали поиски хозяина зверят, чтобы убедить его отказаться от прав и передать медвежат в зоопарк или фонд защиты животных.

Медвежат бросили умирать от голода в маленьком вальере на дагестанской заправке.

В управлении ветеринарии минсельхоза Дагестана тоже забили тревогу. У одного из косолапых был явно заметен неправильный прикус. А значит кроме истощения у животного была поражена нервная система.

Как рассказали «КП - Северный Кавказ» в общественной организации «Эколайф», медвежат всё-таки удалось спасти. Хозяина разыскали и с горем пополам упросили отказаться от зверей. Нашёлся и новый дом для животных — подмосковный благотворительный фонд защиты животных «БУМ» взял зверей под свою опеку.

Теперь, благодаря помощи минсельхоза Дагестана и местного депутата Арслана Сайпуллаева, медвежата обрели новый дом и новую жизнь.

*Орфография и стилистика автора сохранена