Правительство Ставрополья поможет следствию по делу Ирины Кувалдиной

Материалы проверки в отношении зампреда ставропольского правительства Ирины Кувалдиной направят в ГСУ МВД по Ставропольскому краю. Такое решение принял глава региона Владимир Владимиров.

- Проверка в отношении Ирины Кувалдиной началась три недели назад, - сообщили "КП"-Северный Кавказ в правительстве региона. - Ее инициировали по поручению губернатора Ставрополья. Сейчас специалисты отдела профилактики коррупционных правонарушений аппарата краевого правительства продолжают разбирательства. Владимир Владимиров дал поручение предоставить сотрудникам правоохранительных органов промежуточные материалы проверки. В дальнейшем правительство Ставрополья планирует оказывать полноценное содействие расследованию.

Напомним, в отношении Ирины Кувалдиной было возбуждено уголовное дело по статье "Злоупотребление должностными полномочиями". Кувалдину подозревают в незаконном выделении субсидии ставропольскому колледжу связи. Госпомощь в размере 2,6 млн рублей по документам пошла на создание безбарьерной среды для инвалидов, но на деле установка пандусов не производилась, да и сама программа к тому моменту уже перестала действовать. Куда были потрачены деньги, предстоит выяснить следствию. По делу проходит и директор колледжа Павел Кувалдин, которому также вменяется в вину злоупотребление полномочиями. Дело уже передано в суд.

Как пояснили в правительстве региона, кадровый вопрос по Кувалдиной будет решен только после окончательных выводов следствия.