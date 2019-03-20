2019-03-20T14:58:27+03:00
Общество

ВТБ нарастил выдачу кредитов наличными в 1,5 раза

И установил рекорд за всю историю банка
Поделиться:
По итогам первых двух месяцев 2019 года ВТБ выдал более 200 тысяч кредитов наличнымиПо итогам первых двух месяцев 2019 года ВТБ выдал более 200 тысяч кредитов наличными
Изменить размер текста:

По итогам первых двух месяцев 2019 года ВТБ выдал более 200 тысяч кредитов наличными на общую сумму 150 млрд рублей. Данный результат является рекордным за всю историю банка и в 1,5 раза превышает показатель за аналогичный период прошлого года.

Портфель кредитов наличными по состоянию на 1 марта превысил 1,2 трлн рублей. Доля ВТБ на рынке в данном сегменте, по расчетам банка на основе данных Frank Research Group, превышает 21%.

В настоящее время кредит наличными можно оформить по ставке от 11% годовых на срок до семи лет, максимальный размер займа составляет 5 млн рублей. Программа рефинансирования займов сторонних банков доступна для клиентов ВТБ по ставке от 11% годовых.

- В этом году кредиты наличными уверенно сохраняют лидерство на розничном рынке. Сегодня каждый пятый кредит оформлен в ВТБ. Мы показываем рекордные для банка показатели кредитования и намерены в этом году нарастить продажу кредитов наличными на 12% относительно результатов 2018 года, - прокомментировал Дмитрий Поляков, вице-президент, начальник управления кредитных продуктов ВТБ.

На правах рекламы

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Формула, которую все-таки лучше вспомнить
20 марта — Международный день счастья, а много ли людей считают себя счастливыми? И где оно это счастье? Наш начинающий автор решил написать серию мотивационных колонок*, которые, мы надеемся, многим помогут разобраться в себе
Новости 24
Васильев насчитал тысячи лжеинвалидов в Дагестане
В Невинномысске ищут исчезнувшую пенсионерку
В 2018 году четверть российского экспорта баранины обеспечило Ставрополье
В Дагестане спецназ уничтожил всех активных боевиков
В КБР полицейский попал под следствие за фиктивную аварию
В Чечне предотвратили хищение из бюджета 33 миллионов рублей
Ставропольчанку задержали за торговлю запрещенными средством для похудения
В Северной Осетии пожарные спасли из горящего дома пять человек
Дилер SKODA в Минводах предлагает клиентам комплекс услуг
Стало известно, сколько дагестанцев воюют на стороне боевиков в Сирии
Сбербанк помогает застройщикам перейти на новую модель ведения бизнеса
Глава Дагестана пообещал наказывать владельцев незаконных карьеров
В 2019 году Ставрополье планирует потратить на села 500 млн рублей
На Ставрополье сотрудники ДПС начнут операцию против непристегнутых автолюбителей
У ставропольского коллекционера нашли арсенал оружия времён ВОВ
В Дагестане за взятки осужден командир танковой роты
В ОКДЦ Ростова опытный врач-онколог бесплатно проконсультирует женщин