2019-03-23T12:43:47+03:00
Происшествия

Глава антикоррупционного управления МВД Северной Осетии «сажал» невинных ради статистики

Высокопоставленный правоохранитель попался на фальсификации доказательств
Андрей ЗОБОВ
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Высокопоставленный полицейский был готов сажать невиновных ради статистикиВысокопоставленный полицейский был готов сажать невиновных ради статистикиФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Северной Осетии сотрудники Следственного комитета и ФСБ завели уголовное дело против высокопоставленного полицейского чиновника, отличившегося преступным усердием. Ради повышения статистики глава управления экономической безопасности и противодействия коррупции заводил уголовные дела на невиновных.

— Нам стало известно, что с октября по 7 ноября 2018 года чиновник сфальсифицировал доказательства против 53-летнего работника крупного коммерческого предприятия, — рассказали «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе следственного управления СКР по Северной Осетии. — Полицейские якобы нашли подтверждения тому, что житель Владикавказа совершил тяжелейшее экономическое преступление. А 8 ноября против невинного возбудили уголовное дело.

Но сотрудники Следственного комитета и ФСБ смогли раскрыть оборотня в погонах. Они исследовали фальсифицированные доказательства и определили преступника.

— Против главы управления экономической безопасности и противодействия коррупции возбуждено уголовное дело по статье «фальсификация доказательств и результатов оперативно-розыскной деятельности». Санкция статьи предполагает до 4 лет колонии и отстранение от работы на срок до 5 лет, — сообщил собеседник из СК.

КСТАТИ

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ИСТОЧНИК KP.RU

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