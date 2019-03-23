Около 100 человек попали в больницы из-за вспышки кишечной инфекции в Дагестане

Дагестанские медики вынуждены констатировать вспышку острой кишечной инфекции в городе Хасавюрт — с этим диагнозом госпитализированы уже 86 человек, при чём 72 из них — дети.

Как сообщили «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе министерства здравоохранения Республики Дагестан, резкий рост заболеваемости начался 18 марта. При этом, к счастью пациентов, почти у всех кишечная инфекция диагностирована в лёгкой стадии.

— В больнице на сегодняшний день находятся 86 человек, в том числе 72 ребенка госпитализированных с признаками острой кишечной инфекции, — очитывается пресс-служба республиканского минздрава. — Состояние пострадавших преимущественно легкой степени, тяжелых случаев не зарегистрировано. Накануне в Хасавюрт для оказания организационно-методической и лечебно-диагностической помощи выехала бригада специалистов Республиканского центра инфекционных болезней, вместе с главным врачом Равганият Мирзаевой.

В министерстве подчеркнули, что недостатка в медикаментах и расходных материалах в медучреждениях Хасавюрта нет. Больные получают полноценное, всестороннее лечение.

Организованно расследование причин возникновения инфекционной вспышки. Им занимаются специалисты регионального Роспотребнадзора.