Экс-замглавы ЖКХ Ставрополья нажился на благотворительных пожертвованиях

Бывший заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ставрополья Сергей Бычков попал под подозрения в хищении миллиона рублей, направленного в администрацию в качестве благотворительного пожертвования. Деньги должны были быть направлены на благоустройство территории.

Как сообщил «КП - Северный Кавказ» источник в правоохранительных органах региона, теперь Бычкова подозревают в хищении куда более существенной суммы — речь идёт о миллионе рублей. Правонарушение было совершено в бытность Сергея главой Благодарного.

Как сообщил собеседник, чиновник оказывал существенное давление на членов правления сельскохозяйственного потребительского кредитного кооператива «Гигант». И это дало свои плоды — они пожертвовали администрации миллион рублей.

Деньги сразу пошли в дело — их определили на покупку брусчатки, которая должна была украсить площадь у здания администрации округа. Но благотворительная помощь была потрачена отнюдь не на благоустройство территории — купленные материалы никто так никогда и не увидел. А потом стоимость брусчатки ещё раз посчитали. Только на этот раз включили её в стоимость выполнения работ.

Напомним, что Сергей Бычков попал под пристальное внимание следователей в январе. Тогда бывшего замминистра заподозрили в махинациях. Специалистам следственного управления СКР по краю стало известно, что чиновник на посту главы Благодарного не заплатил бизнесмену за озеленение сквера. Бычков договорился с предпринимателем на 120 тысяч рублей, стороны ударили по рукам. Но подозреваемый попросил отсрочку. А когда работы были завершены, сделал вид, что ни о какой сделке даже не слышал.

Напомним, что Бычков — обладатель множества государственных наград. Подробнее биографию попавшего под подозрение в коррупции чиновника можно прочитать здесь.

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