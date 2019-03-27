Как спортивные рекорды влияют на доходы колхозников

Двадцать лет назад колхоз оказался на краю гибели, а люди, работающие в нем, - на грани выживания. Зарплату работникам не платили месяцами. Спас предприятие Владимир Хромых. Он из местных, родился здесь и вырос.

- Только совместными усилиями Владимира Николаевича и коллектива люди не сбежали кто куда, а продолжали работать, получая сверхплановую продукцию по условиям коллективного подряда, - говорят в колхозе. - Он и сейчас много трудится. Может с раннего утра до позднего вечера заработаться и забыть про выходные из-за подготовки к важным мероприятиям.

Но сегодня «Родина» уже не та, колхоз по праву считается одним из лучших в крае. Здесь разводят свиней и овец, но ведущим направлением является растениеводство. У хозяйства 11,7 тысячи га пашни, и вот уже несколько лет подряд по урожайности оно в числе призеров во всем Новоселицком районе.

- Выращиваем пшеницу, подсолнечник и озимый рапс. По урожайности в 2018 году оказались в лидерах - 49,2 центнера собрали при среднем показателе по району 35,6 ц, - рассказывает Владимир Хромых. - Укомплектованы всей техникой.

Успехом, как убежден глава сельхозпредприятия, хозяйство обязано только его многочисленному коллективу. В колхозе работает 221 человек - механизаторы, сварщики, водители, чабаны, свиноводы. И получили в 2018 году они самую высокую в районе среднюю зарплату - 36,7 тысячи рублей. У водителя «КамАЗа», к примеру, 44,7 тысячи рублей среднего дохода, а у специалиста среднего звена - 57 тысяч.

Плюс ко всему за высокие достижения начисляют премии. Но не только за хорошую работу платят в «Родине» денежные вознаграждения - премии получают и те, кто отличился на местных спортивных соревнованиях. Заслужил федеральную благодарность за хорошую работу - колхоз выплатил вознаграждение в сумме 15% от годовой зарплаты. Перебил местные рекорды по толканию гири и забегу на километр - плюс 20%. По итогам 2018 года в списке премиантов за трудовые и спортивные победы - больше 80 человек.

- Например, механизатор и отец пятерых детей Александр Мацепура получил 120 тысяч рублей, потому что был отмечен Благодарственным письмом, Благодарностью за трудовые достижения и 3 Благодарностями за установление сразу трех новых рекордов во время мужской спартакиады, - говорит Владимир Хромых.

И за усердный труд платят не только рублем и, как полагается в колхозе, зерном, но еще и хорошо спланированным досугом. Традиционно уже 9 лет летом здесь проводят головокружительный фестиваль исполнителей бардовской песни с костром, дискотекой, гигантским казаном шулюма и шашлыком. На него в село с небольшим населением в три тысячи человек съезжаются исполнители отовсюду со Ставрополья и даже из Карачаево-Черкесии и Астрахани.

- А 7 ноября и 1 Мая, как в советские времена, идем на демонстрацию со всеми необходимыми атрибутами. И за оформление колонн также вручаем премии, - улыбается Владимир Николаевич.

Колхозники дружно встречают Первомай

А специалист по социальным вопросам Татьяна Войникова добавляет: - Все наши работники имеют возможность отдохнуть за счет колхоза в санаториях Кавминвод, отправляем и на Черное море. Оплачивает хозяйство также дорогостоящее лечение глаз, зубов и обследования в диагностическом центре Ставрополя.

Знай наших!

«Родина» богата на таланты. В 2018 году местная футбольная команда заняла второе место на краевых соревнованиях. А детский ансамбль казачьей песни «Хуторок» блестяще выступил на международном фестивале в Минске, где занял 1-е место и завоевал Кубок Европы и Гран-при.