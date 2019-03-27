2019-03-27T15:33:40+03:00
Общество

Ставропольскому краю сильно не хватает чиновников

Росстат рассказал о зарплатах и числе госслужащих в регионах Северного Кавказа [статистика]
Евгения СОКОРЕВА
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Показательно, что зарплаты чиновников в сравнении с 2017 годом растут. Фото: Архив-"КП"Показательно, что зарплаты чиновников в сравнении с 2017 годом растут. Фото: Архив-"КП"
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Аналитики Федеральной службы государственной статистики обнародовали средние зарплаты гражданских и муниципальных служащих в регионах России на 2018 год и рассказали, как обстоят дела с укомплектацией бюрократов на местах.

Оказалось, что при среднем по стране показателе в 41-65 тысяч рублей ежемесячного заработка чиновники Северного Кавказа получают почти вдвое меньше (28 - 35 тысяч), а местным администрациям и управлениям не хватает госслужащих.

А так дела обстоят с укомплектованностью ведомств и количеством чиновников на местах. Статистика от Росстата Фото: Евгения СОКОРЕВА

А так дела обстоят с укомплектованностью ведомств и количеством чиновников на местах. Статистика от РосстатаФото: Евгения СОКОРЕВА

Самыми неукомплектованными оказались территориальные органы федеральных органов исполнительной власти Ставропольского края, где численность работников на 10% ниже положенного и составляет всего 6,7 тысяч человек. Надо понимать, сюда вошли сотрудники регионального Роспотребнадзора, Федеральной налоговой службы, Федеральной службы судебных приставов и прочих крупных ведомств. Не достает чиновников и в органах исполнительной власти (укомплектованность составила 94%), а также в органах местного самоуправления (укомплектованность - 95%). По последним подсчетам в крае всего работают около 16 тысяч чиновников. Следующим по неукомплектованности стал Дагестан (94%, 97% и 97% соответственно).

А вот по зарплатам цифры сложились следующие:

Средняя месячная зарплата чиновников СКФО. Данные приводит Росстат Фото: Евгения СОКОРЕВА

Средняя месячная зарплата чиновников СКФО. Данные приводит РосстатФото: Евгения СОКОРЕВА

Как видим, в Чечне работники территориальных органов федеральных органов исполнительной власти получают максимальные в округе 38 тысяч, но самая высокая ЗП в органах исполнительной власти (правительство и министерства) зафиксирована в размере 47 тысяч на Ставрополье. А меньше всех, в независимости о каком регионе СКФО идет речь, получают служащие органов местного самоуправления. Их средний заработок в Ингушетии составил около 21 тысячи рублей, в КЧР - 21,4 тысяч, в Северной Осетии - 22,7 тысяч, в Дагестане - около 27 тысяч, в Чечне - больше 29 тысяч, а в Ставропольском крае - 32,8 тысяч рублей.

Но зарплаты в сравнении с 2017 годом растут. В Дагестане сотрудникам исполнительной власти прибавили аж 16%, а работникам органов местного самоуправления Ставрополья - 9,5%.

ИСТОЧНИК KP.RU

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