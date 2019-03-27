2019-03-27T15:33:40+03:00
Экономика

«ФОРА-БАНК» вошел в список самых надежных банков России, составленный Forbes

Он занял 98-е место
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Фото: Анастасия ОСИПОВАФото: Анастасия ОСИПОВА
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АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) вошел в список самых надежных банков России, составленный деловым изданием Forbes - рейтинг Forbes.

Банк впервые оказался в рейтинге журнала, который выходит ежегодно с 2017 года. «ФОРА-БАНК» занял 98-е место с рейтингом ruB (Эксперт РА) и общей суммой активов 51 917,6 млн рублей.

В число самых надежных попадает только 100 российских кредитных организаций из 431 зарегистрированных банков в ЦБ на территории государства. Список составляется на основе оценки крупнейших российских и международных рейтинговых агентств и делится на 5 групп (уровней от «BBB-» до «B-»).

"Мы ценим, что наш Банк признан надежным и одним из ведущих банков России. Невзирая на присвоенное место, быть в рейтинге лучше, чем не быть в нём. Мы не собираемся останавливаться на достигнутом и ведем активную работу, направленную на повышение рейтинга в ближайшем будущем" - прокомментировал рейтинг журнала Председатель Правления Банка Сергей Витальевич Балакин.

Акционерный коммерческий банк (АО) «ФОРА-БАНК» зарегистрирован в государственном Банке РФ с 27 мая 1992 года и действует на всей территории Российской Федерации, входит в состав группы компаний «Ташир» с 2002 года.

С адресами и режимом работы подразделений Ставропольского филиала АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) можно ознакомиться здесь.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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