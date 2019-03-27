В Ставрополе провели популярную акцию «Пристегнись и улыбнись!»

В Ставрополе состоялась популярная акция «Пристегнись и улыбнись!». Традиционно устроили это мероприятие журналисты радио «Комсомольская правда». Они во время мероприятия стояли рядом с сотрудниками ГИБДД на двух самых важных перекрестках города.

В эфире нашей радиостанции параллельно прошел посвященный безопасности на дорогах часовой марафон. Эфир совпал со стартом Всероссийской социальной кампании «Без Вас не получится!», посвященной необходимости использования ремней безопасности и соблюдению правил безопасной перевозки детей в авто.

Фото: пресс-служба ГИБДД СК

О последствиях пренебрежения ремнями и автокреслами нашему радио рассказал Главный государственный инспектор безопасности дорожного движения Ставропольского края Алексей Сафонов. На перекрестках вместе с корреспондентами проверяли водителей и пассажиров и.о начальника Госавтоинспекции Ставрополя Алексей Поляков и сотрудник пресс-службы ГИБДД Сергей Бубырь.

Сотрудники ГИБДД во время акции остановили десятки случайных машин. Законопослушные водители получали ценные подарки из рук наших журналистов. А вот нарушителям, ехавшим без ремней, приходилось выслушивать нравоучительные лекции и получать штрафы от полицейских в тысячу рублей.

Следующая подобная акция, как пообещал главный автоинспектор Ставрополья, состоится в одном из городов Кавказских Минеральных Вод.