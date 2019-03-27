Самая крупная теневая занятость сложилась в Чечне, Дагестане и на Ставрополье

В региональном разрезе больше всего неформально занятых россиян нашли на Северном Кавказе. По данным Росстата, только в Чечни в "тени" трудятся 64% от общего числа занятых. Следом идут Дагестан, где больше половины (52%) работников формально таковыми не числятся, Ингушетия и Кабардино-Балкария с 48%. Большое число неформально занятых нашли и в Ставропольском крае. Здесь показатель достиг 35%.

Всего же по стране насчитали 14,6 млн неформально занятых (20% от общего числа работающих).

Отметим, что к этой категории специалисты относят самозанятых, фермеров, тех, кто помогает семейному бизнесу и работает на предприятиях, у которых нет регистрации как у юрлиц. Это не касается не оформивших трудовой договор или получающих серую зарплату.

Отдельно аналитики рассказали, что всего на Северном Кавказе на 2018 год в возрасте от 15 до 72 лет насчитали 4,1 млн занятых. Из них 1,3 млн работают на Ставрополье, 1,2 млн - в Дагестане, а 543 тысячи - в Чечне.

Без работы при этом сидят почти полмиллиона жителей округа. Тут надо сказать, что специалисты приводят здесь же и потенциальную рабочую силу в количестве 124 тысяч человек с показателем безработицы среди населения в возрасте 15 лет и старше (10%).

Отдельно по регионам СКФО картина выглядит так:

По безработице сложилась следующая ситуация. Данные предоставил РосстатФото: Евгения СОКОРЕВА

Как видим, больше всего безработных в Дагестане (160 тысяч человек), в Чеченской республике (86 тысяч) и на Ставрополье (69 тысяч не занятых).