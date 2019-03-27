«ЕвроХим»: 10 рекордных лет и новые планы

Объем инвестиций компаний Андрея Мельниченко - «ЕвроХима», СУЭКа и Сибирской генерирующей компании (СГК) - за десять лет оказался рекордным для российского несырьевого сектора и превысил $17 миллиардов.

«ЕвроХим» проинвестировал в инфраструктурные проекты за это же время 409 млрд руб. Гигант химиндустрии активно внедряет на своих предприятиях новые технологии, в том числе в области охраны окружающей среды. Так, на «Невинномысском Азоте», принадлежащем Группе, реализуется проект модернизации цеха биохимической очистки: сооружений, на которых очищаются стоки, поступающие со всего города (собственных очистных сооружений у Невинномысска нет).

Проект разделен на несколько последовательных этапов. Стоимость первого из них оценивается в 350 млн руб. Вопросами экологии генеральный директор компании «ЕвроХим» Игорь Нечаев занимается и на самом высоком уровне в качестве первого зампредседателя Комитета по экологии и природопользованию Российского союза промышленников и предпринимателей.

На недавнем форуме в Москве представители власти и бизнеса обсудили актуальные вопросы реализации нацпроекта «Экология». Бизнесу отведена решающая роль в финансовой поддержке мероприятий по нацпроекту: 3,2 трлн руб. из общей суммы в 4,04 трлн руб. - это инвестиции внебюджетных источников. И в первую очередь речь идет о внедрении на предприятиях отечественной промышленности наилучших доступных технологий (НДТ).

Федеральный закон «Об охране окружающей среды», где отдельным разделом говорится о НДТ, принят несколько лет назад, но сложностей все еще много. Да и сроки стоят слишком сжатые: нужно за 5 лет сделать то, чем Европа занималась более 20 лет. Компания «ЕвроХим» может выступать примером в этой сфере, холдинг - один из признанных лидеров по внедрению наилучших доступных технологий.

У компании грандиозные планы на развитие в ближайшие годы. В стадии пуско-наладки производство аммиака в г. Кингисеппе и Усольский ГОК в Пермском крае. Ряд проектов касается предприятий на Юге России. В Невинномысске будет построен высокотехнологичный распределительный центр минеральных удобрений. Строительство хаба, как еще называют подобные комплексы, будет вести «дочка» МХК «ЕвроХим» - ООО «ЕвроХим-Терминал Невинномысск».

Современный складской комплекс стоимостью более 1,16 млрд руб. займется хранением, упаковкой и отгрузкой клиентам всей линейки производимых холдингом удобрений, а также продукции сторонних производителей и реализацией средств защиты семян и растений. Здесь же будет располагаться производство тукосмесей и жидких минеральных удобрений.

Предполагается, что проект получит поддержку на региональном уровне, власти Ставрополья заинтересованы в развитии экономики края. Также «ЕвроХим» намерен реализовать два масштабных проекта на Кубани, они оба связаны с комплексной модернизацией и расширением производственных мощностей предприятия «ЕвроХим-Белореченские минудобрения».

Кстати

Ведущий отечественный несырьевой инвестор не только активно реализует новые бизнес-проекты, но и заботится о тех, кто будет работать в химической отрасли завтра. Фонд Андрея Мельниченко, созданный по инициативе основного бенефициара «ЕвроХим», целенаправленно поддерживает естественно-научное образование в России.

В сотрудничестве с ведущими вузами страны ведется серьезная работа не только с юными талантами в области химии, физики, математики, но и с учителями, поскольку каждый грамотно подготовленный преподаватель - это сотни хорошо обученных детей. В феврале при поддержке Фонда Андрея Мельниченко, компаний «ЕвроХим», СУЭК и СГК педагоги из Невинномысска побывали на Всероссийском съезде учителей химии, который прошел в МГУ.

На правах рекламы